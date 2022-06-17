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    Путин рассказал, на кого рассчитан миф про «путинскую инфляцию» на Западе

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    Президент РФ: глупость про «путинскую инфляцию» на Западе рассчитана на не умеющих читать и писать

    Президент России 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге заявил, что рассказы про «путинскую инфляцию» рассчитаны на тех, что не умеет читать и писать, а в ухудшении экономической ситуации на Западе виноваты ошибки администрации США и западных бюрократов.

    «Все мы слышим про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, что читать и писать не умеет, вот и все», — сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что Россия и ее действия на Донбассе абсолютно ни при чем. А рост цен, инфляция, проблема с продовольствием, топливом и бензином, а также проблемы в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политики администрации США и европейской бюрократии.

    Президент констатировал, что напечатанные в огромных количествах деньги «потекли» на приобретение товаров и услуг за пределами западных стран.

    «Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли, как это у нас в народе говорят, только ошметки да еще и по астрономическим ценам», — отметил Владимир Путин.

    Президент привел данные, согласно которым еще в конце 2019 года завоз товаров в США составлял 250 млрд долларов в месяц, а сейчас показатель вырос до 350 млрд долларов. Рост составил 40%, что соответствует в пропорции ничем не обеспеченной накачке долларовой массой, — добавил он.

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