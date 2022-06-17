    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    "Как раньше не будет". Путин выступает на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    Путин: Важнейшая задача мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок

    853
    4 комментария

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что одна из важнейших задач мирового сообщества — это нарастить поставки продовольствия на рынок. По его словам, Россия способа их увеличить.

    По словам главы государства, есть множество вариантов вывоза украинского зерна, однако, как это сделать, должны решать киевские власти. Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Путин отметил, что именно Украина заминировала свои черноморcкие порты.

    Свой экспорт продовольствия Россия способа нарастить в первую очередь в Африку и на Ближний Восток.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Денеб
    Конечно, никто из мировых лидеров не знает, что делать.....А Путин - знает!
    своих не бросаем
    оно хоть поняло, что изрекло?
    274655793
    Ха,ха,чо то Брежнева вспомнил.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close