Путин: Важнейшая задача мирового сообщества — нарастить поставки продовольствия на рынок

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что одна из важнейших задач мирового сообщества — это нарастить поставки продовольствия на рынок. По его словам, Россия способа их увеличить.



По словам главы государства, есть множество вариантов вывоза украинского зерна, однако, как это сделать, должны решать киевские власти. Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Путин отметил, что именно Украина заминировала свои черноморcкие порты.

