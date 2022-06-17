Путин: Если не будет суверенитета — мы все будем покупать и производить седла

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, заявил, что Россия должна производить критически важные технологии, а «упаковку, даже телефоны» стране всегда продадут.



По словам президента, если у РФ не будет суверенитета, то страна будет все закупать и поставлять за границу «нефть, газ, седла и кругляк».

