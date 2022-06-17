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    ПМЭФ2022

    Путин: Если не будет суверенитета — мы все будем покупать и производить седла

    2678
    20 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, заявил, что Россия должна производить критически важные технологии, а «упаковку, даже телефоны» стране всегда продадут.

    По словам президента, если у РФ не будет суверенитета, то страна будет все закупать и поставлять за границу «нефть, газ, седла и кругляк».

    «Упаковку и прочие вещи — телефоны и смартфоны — нам всегда дадут. Нам никогда не дадут критически важных технологий. Этого не давали и раньше <…> Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность производить критически важные технологии», — сказал Путин.

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

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    Комментарии (20)

    252674901
    Куда-то пропали кремлеботы, волнуюсь!
    252674901
    А как с суверенитетом Украины?
    Басик
    Слова, слова... Говорить вроде как научились, врать научились ещё раньше, теперь бы ещё и научиться слова делами подтверждать.
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