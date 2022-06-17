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    ПМЭФ2022

    Путин рассказал, в чём Россия не чемпион

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    9 комментариев

    Целью России в средней и долгосрочной перспективе остается снижение уровня инфляции до 4%. Владимир Путин уже поручил правительству подготовить новые бюджетные предложения. Об этом президент России заявил 17 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ в Петербурге.

    Глава государства назвал ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику одним из принципов долгосрочного развития, подчеркнув, что во многом именно такая линия позволила выдержать санкционное давление. Россия не будет повторять опыт западных стран, которые «раскручивают инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы».

    В числе задач снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции — 4%. «У нас такая цель остается», — констатировал президент, добавив, что поручил правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам.

    Главный принцип, по словам президента, — тратить, исходя из понимания того, сколько заработали, — остается. Еще одним принципом развития глава государства назвал социальную справедливость. Путин добавил, что Россия не является «чемпионом по решению этих задач». «Снижение бедности и неравенства — это спрос на отечественную продукцию... значит, и сокращение разрыва в потенциале регионов, создание рабочих мест там, где они нужнее всего», — сказал президент.

    Президент назвал позитивную динамику реальных доходов граждан и снижение уровня бедности главным показателем работы органов власти, подчеркнув, что ощутимых результатов, несмотря на обстановку, нужно добиваться уже в этом году.

    За последние годы в России выстроили целостную систему поддержки семей с детьми, сказал глава государства. Он привел данные, согласно которым в апреле в России родилось менее 100 тысяч детей, это почти на 13% меньше, чем годом ранее. Владимир Путин попросил правительство взять вопрос на контроль и заявил, что «будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим числом детей».

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    Комментарии (9)

    SoloWand
    10% повышения соцвыплат при инфляции (по нему же) 15-17% это такая борьба с бедностью
    Narrativ
    «Президент отметил позитивную динамику реальных доходов граждан и снижение уровня бедности.»
    - это не прорыв и даже не рывок, это полный оглушающий ппZ.
    265051226
    Последние годы будто одна и та же речь. Запад умирает, мы на коне... Ханс Кристиан Андерсен отдыхает
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