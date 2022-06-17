Путин рассказал, в чём Россия не чемпион

Целью России в средней и долгосрочной перспективе остается снижение уровня инфляции до 4%. Владимир Путин уже поручил правительству подготовить новые бюджетные предложения. Об этом президент России заявил 17 июня в ходе пленарного заседания ПМЭФ в Петербурге.

Глава государства назвал ответственную и сбалансированную макроэкономическую политику одним из принципов долгосрочного развития, подчеркнув, что во многом именно такая линия позволила выдержать санкционное давление. Россия не будет повторять опыт западных стран, которые «раскручивают инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы».

В числе задач снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции — 4%. «У нас такая цель остается», — констатировал президент, добавив, что поручил правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам. Главный принцип, по словам президента, — тратить, исходя из понимания того, сколько заработали, — остается. Еще одним принципом развития глава государства назвал социальную справедливость. Путин добавил, что Россия не является «чемпионом по решению этих задач». «Снижение бедности и неравенства — это спрос на отечественную продукцию... значит, и сокращение разрыва в потенциале регионов, создание рабочих мест там, где они нужнее всего», — сказал президент.