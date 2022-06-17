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    Путин: Санкции Запада построены на ложном тезисе об экономической уязвимости России

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    4 комментария

    Запад строил свою санкционную политику, основываясь на ложном тезисе об экономической уязвимости России, и не заметил, как страна изменилась за последние годы. Об этом во время пленарного заседания 17 июня на ПМЭФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин.

    Президент рассказал, что российские военные и ополченцы Донбасса отстаивают сегодня право на развитие России как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения и определяет свое будущее. «И отвергает всяческие попытки навязать извне, псевдоценности, расчеловечивание и нравственной деградации», - заключил он, пообещав, что все задачи боевой операции будут решены.

    «Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять все то, что определяет экономическую самостоятельность страны», - сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики несуверенна, уязвима. «Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России и слабости ее позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты. То как наша страна изменилась за последние годы», - сказал Владимир Путин.

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    Комментарии (4)

    Чёрт Опасный
    Хм... то есть мы - горцы неузявимые?
    OttoVonNasmorck
    Я думал, что главпропагандист это Соловьёв. Ошибался.
    Две монеты
    Чем больше слушаю, тем больше ощущение что слушаю душевнобольного... Причинно-следственные связи нарушены, общеизвестные истины перевраны - какое-то зазеркалье шизофреника...
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