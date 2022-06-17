Путин: Санкции Запада построены на ложном тезисе об экономической уязвимости России

Запад строил свою санкционную политику, основываясь на ложном тезисе об экономической уязвимости России, и не заметил, как страна изменилась за последние годы. Об этом во время пленарного заседания 17 июня на ПМЭФ в Петербурге заявил президент России Владимир Путин.



Президент рассказал, что российские военные и ополченцы Донбасса отстаивают сегодня право на развитие России как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения и определяет свое будущее. «И отвергает всяческие попытки навязать извне, псевдоценности, расчеловечивание и нравственной деградации», - заключил он, пообещав, что все задачи боевой операции будут решены.