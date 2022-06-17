Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что РФ не будет против вступления Украины в Евросоюз, потому что союз не является военной организацией.



Однако Путин сомневается, что присоединение Украины к Евросоюзу даст импульс ее экономическому развитию. «Способно ли присоединение к Евросоюзу дать новый импульс развития ключевым направлениям Украины? Я не знаю», — сказал он.