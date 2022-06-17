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    ПМЭФ2022

    Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

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    5 комментариев

    Президент России Владимир Путин, выступая 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2022, заявил, что РФ не будет против вступления Украины в Евросоюз, потому что союз не является военной организацией.

    Однако Путин сомневается, что присоединение Украины к Евросоюзу даст импульс ее экономическому развитию. «Способно ли присоединение к Евросоюзу дать новый импульс развития ключевым направлениям Украины? Я не знаю», — сказал он.

    Также глава государства добавил, что Россия всегда выступала против военного освоения украинской территории, потому что «это угрожает нашей безопасности».

    «Фонтанка» ведет трансляцию из «Экспофорума», где 17 июня выступает президент Владимир Путин.

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    Комментарии (5)

    AlBerkut
    Да он похоже юморист😎😂😂😂
    Макакич
    Украина вряд ли будет спрашивать Путина, куда ей вступать, как бы ему ни хотелось обратного. Как говорится, нравится - не нравится...
    Diplot
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