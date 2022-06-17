Россияне сильные люди и должны справиться с любым вызовом — Путин

Россияне — сильные люди, и справятся с любым вызовом. Несмотря на массированные санкции, подавить инфляционный всплеск удалось уже спустя три месяца после начала боевой операции на Донбассе. Об этом президент Владимир Путин заявил 17 июня во время пленарного заседания Международного экономического форума, который проходит в Петербурге.

Он констатировал, что спустя три месяца после введения массированного пакета санкций Россия смогла подавить инфляционный всплеск, государственные финансы в настоящее время устойчивы.

«Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом», — заявил президент.

Президент согласился, что 16,7% — это высокий уровень инфляции. «Мы будем с этим работать», — добавил он.

Глава государства напомнил, что в некоторых странах Евросоюза, несмотря на то, что, в отличие от России, они не проводят боевую операцию, инфляция подскочила до 20%, а также наблюдается системное снижение темпов роста в европейской экономике.