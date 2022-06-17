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    Россияне сильные люди и должны справиться с любым вызовом — Путин

    2189
    13 комментариев

    Россияне — сильные люди, и справятся с любым вызовом. Несмотря на массированные санкции, подавить инфляционный всплеск удалось уже спустя три месяца после начала боевой операции на Донбассе. Об этом президент Владимир Путин заявил 17 июня во время пленарного заседания Международного экономического форума, который проходит в Петербурге.

    «Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом», — заявил президент.

    Он констатировал, что спустя три месяца после введения массированного пакета санкций Россия смогла подавить инфляционный всплеск, государственные финансы в настоящее время устойчивы.

    Президент согласился, что 16,7% — это высокий уровень инфляции. «Мы будем с этим работать», — добавил он.

    Глава государства напомнил, что в некоторых странах Евросоюза, несмотря на то, что, в отличие от России, они не проводят боевую операцию, инфляция подскочила до 20%, а также наблюдается системное снижение темпов роста в европейской экономике.

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    Комментарии (13)

    275102528
    Вот только с воровской хунтой не могут справиться уже больше 20 лет
    tochilshik
    по моему засидевшийся и потерявший реальность царек и есть главный вызов нам.
    Денеб
    Только вот сила россиян уходит куда-то не туда......
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