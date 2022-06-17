Путин призвал крупных бизнесменов инвестировать внутри страны, напомнив про купеческие династии

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, обратился к крупному российскому бизнесу и призвал связывать свою судьбу, будущее своих детей в Россий, а также попросил инвестировать внутри страны.



«Дома надежнее <…> Те, кто не хотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов», — сказал глава государства.

