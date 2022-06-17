Путин призвал крупных бизнесменов инвестировать внутри страны, напомнив про купеческие династии

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 июня на ПМЭФ-2022, обратился к крупному российскому бизнесу и призвал связывать свою судьбу, будущее своих детей в Россий, а также попросил инвестировать внутри страны.
«Дома надежнее <…> Те, кто не хотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов», — сказал глава государства.
Также Путин обратился к представителям крупного российского бизнеса и призвал связывать будущее с судьбой России. «Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважение приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее своих детей со своей родиной», — заявил президент РФ.
Российский лидер перечислил фамилии предпринимательских и купеческих династий российской империи, которые вписали себя в историю.
«Вкладывайте в создание новых рабочих мест. Поддерживайте школы, университеты, культуру и спорт», — добавил президент РФ Владимир Путин.