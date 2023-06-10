Кухню сдали. Пригожин просит Шойгу найти нового кормильца для военных на СВО

Евгений Пригожин просит Минобороны освободить «Конкорд» и связанную с ним группу компаний от организации питания в зоне спецоперации после более чем 16 лет успешного сотрудничества на военной кухне.

Подлинность письма на имя министра обороны Сергея Шойгу подтвердили 10 июня в пресс-службе Пригожина.

«Подобного рода письма я писал несколько раз. Это письмо, которое действительно я направлял 6 июня 2023 года, было для служебного пользования», — говорится в опубликованном там же аудиокомментарии.

В тексте сказано, что «Конкорд» и компании под её управлением организовывали питание военных и воинских частей с 2006 года — на высоком уровне и должного качества. Прибыль шла на финансирование проектов в Африке, Сирии и других Арабских странах — порядка 147 млрд рублей, потраченных на продвижение интересов России.

