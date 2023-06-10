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    Кухню сдали. Пригожин просит Шойгу найти нового кормильца для военных на СВО

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    Евгений Пригожин просит Минобороны освободить «Конкорд» и связанную с ним группу компаний от организации питания в зоне спецоперации после более чем 16 лет успешного сотрудничества на военной кухне.

    Подлинность письма на имя министра обороны Сергея Шойгу подтвердили 10 июня в пресс-службе Пригожина.

    «Подобного рода письма я писал несколько раз. Это письмо, которое действительно я направлял 6 июня 2023 года, было для служебного пользования», — говорится в опубликованном там же аудиокомментарии.

    В тексте сказано, что «Конкорд» и компании под её управлением организовывали питание военных и воинских частей с 2006 года — на высоком уровне и должного качества. Прибыль шла на финансирование проектов в Африке, Сирии и других Арабских странах — порядка 147 млрд рублей, потраченных на продвижение интересов России.

    С февраля прошлого года, говорится в письме, структуры «Конкорда» кормили в том числе в зоне спецоперации. Этой весной со звонками якобы зачастили «высокопоставленные лица», просившие включить аффилированные с ними фирмы в логистические цепочки. При этом, как отмечается, цена на продукты многократно завышена.

    Из текста следует, что 6 мая стало известно о списке лояльных поставщиков, в том числе с притяжением к недружественным странам, и увеличении стоимости продуктового набора до 358 рублей и выше в зависимости от цены поставщика. Сейчас, согласно тексту, средняя стоимость сутодачи по контракту — 294 рубля на человека в день.

    Новые правила, настаивает автор, не позволят контролировать цены в связи с отсутствием «потолка» для поставщиков.

    «Считаю, что данное решение может нанести удар моей деловой репутации, так как изменения не отвечают интересам РФ», — говорится в письме. — «Считаю невозможным принимать участие в бесконтрольном разбазаривании средств».

    Автор письма просит Минобороны освободить «Конкорд» и группу компаний от обязательств в зоне СВО по новым условиям и назначить сроки и ответственных представителей коммерческих организаций для передачи функций.

    «Фонтанка» в серии материалов рассказывала, что после краха «Оборонсервиса» — коммерческой организации со стопроцентным государственным участием — оборонные контракты уходили коммерческим фирмам. Многие из них связывали с Евгением Пригожиным. Результатом стало почти монопольное положение по обслуживанию военных городков.

    Компании обеспечивали практически всё — питание, клининг, содержание казарм, отопление и водопровод. Без проблем не обходилось: военные котельные обслуживали так, что у прокуратуры появились неудобные вопросы.

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