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    Крушение самолета Пригожина

    Путин: В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат

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    Фрагменты ручных гранат обнаружены в телах погибших в самолете Евгения Пригожина. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные следствия.

    «Мне руководитель СК докладывал, что в телах погибших обнаружили фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Следствие еще не завершено», — сообщил Путин. Он добавил, что «к сожалению», в отношении наличия алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя, по его мнению, «надо было провести такую экспертизу».

    Кроме того, он рассказал, что «после известных событий» в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными и пять килограммов наркотиков. «Фонтанка» рассказывала, что найденные 24 июня (в день мятежа) при обысках миллиарды, сотни тысяч долларов и пять слитков золота бизнесмену были возвращены.

    Наше издание рассказывало, как после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных с Пригожиным. Так, сначала во дворе отеля «Дворец Трезини» была обнаружена старая «Газель», откуда достали десятки коробок с четырьмя миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с шестью миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.

    24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент говорил, что главу ЧВК «Вагнер» он знал давно, еще с начала 1990-х годов, и назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который был человеком сложной судьбы и делал серьезные ошибки в жизни, но добивался нужных результатов.

    23 августа бизнесджет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Петербург, разбился возле поселка Куженкино в Тверской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

    На борту разбившегося самолета находились 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина, самого «Вагнера» Дмитрия Уткина и еще одного ключевого командира — Валерия Чекалова с позывным Ровер. Все трое имели звания Героев России. 27 августа СК сообщил, что завершено опознание с помощью ДНК-экспертизы. Найденные останки соответствуют списку пассажиров, который публиковала Росавиация.

    Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

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    Комментарии 140

    Гость05 Окт 2023 в 23:25
    Чушь собачья
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