Путин: В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат

Фрагменты ручных гранат обнаружены в телах погибших в самолете Евгения Пригожина. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные следствия.



«Мне руководитель СК докладывал, что в телах погибших обнаружили фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Следствие еще не завершено», — сообщил Путин. Он добавил, что «к сожалению», в отношении наличия алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя, по его мнению, «надо было провести такую экспертизу».