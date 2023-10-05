Путин: В телах погибших в самолете Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат

Фрагменты ручных гранат обнаружены в телах погибших в самолете Евгения Пригожина. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные следствия.
«Мне руководитель СК докладывал, что в телах погибших обнаружили фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Следствие еще не завершено», — сообщил Путин. Он добавил, что «к сожалению», в отношении наличия алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя, по его мнению, «надо было провести такую экспертизу».
Кроме того, он рассказал, что «после известных событий» в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными и пять килограммов наркотиков. «Фонтанка» рассказывала, что найденные 24 июня (в день мятежа) при обысках миллиарды, сотни тысяч долларов и пять слитков золота бизнесмену были возвращены.
Наше издание рассказывало, как после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных с Пригожиным. Так, сначала во дворе отеля «Дворец Трезини» была обнаружена старая «Газель», откуда достали десятки коробок с четырьмя миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с шестью миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.
24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Президент говорил, что главу ЧВК «Вагнер» он знал давно, еще с начала 1990-х годов, и назвал Пригожина талантливым бизнесменом, который был человеком сложной судьбы и делал серьезные ошибки в жизни, но добивался нужных результатов.