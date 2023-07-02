Найденные в Петербурге миллиарды пока не вернули Пригожину. 47news пишет, что и не вернут

10 миллиардов рублей, найденные в двух микроавтобусах по петербургским адресам, связанным с Евгением Пригожиным, не возвращены владельцу до сих пор. Шансов мало.

Как пишет 47news 2 июля со ссылкой на свои источники, это относится также к найденным на Васильевском острове золотым слиткам и валюте.

«По поводу этих миллиардов сейчас начнется прокурорская история, Пригожину они не грозят. Прокуратура выйдет в суд, и всё ляжет в бюджет», — говорит собеседник издания, принимающий участие в оперативных мероприятиях.