Найденные в Петербурге миллиарды пока не вернули Пригожину. 47news пишет, что и не вернут

10 миллиардов рублей, найденные в двух микроавтобусах по петербургским адресам, связанным с Евгением Пригожиным, не возвращены владельцу до сих пор. Шансов мало.
Как пишет 47news 2 июля со ссылкой на свои источники, это относится также к найденным на Васильевском острове золотым слиткам и валюте.
«По поводу этих миллиардов сейчас начнется прокурорская история, Пригожину они не грозят. Прокуратура выйдет в суд, и всё ляжет в бюджет», — говорит собеседник издания, принимающий участие в оперативных мероприятиях.
«Фонтанка» показывала обыски, которые проходили в Петербурге рано утром 24 июня по нескольким адресам, которые так или иначе связаны с Евгением Пригожиным. Он и его ЧВК «Вагнер» на тот момент отказались сложить оружие по приказу высшего военного командования страны и двигались в сторону Москвы. Рядом с двумя отелями на Васильевском острове были обнаружены два микроавтобуса, в них находились в общей сложности порядка 10 миллиардов рублей наличными, золотые слитки и валюта.
Сам Пригожин отношение к деньгам не отрицал. По его словам, это средства «на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "