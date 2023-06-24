Пригожин подтвердил информацию «Фонтанки» и объяснил, что за деньги в «Газели» и двух автобусах

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что имеет прямое отношение к деньгам в офисных коробках, найденным во время обысков на заднем дворе отеля «Трезини» в Петербурге. Об этом
«У меня обнаружена не одна "Газель". У меня обнаружена "Газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "Груз 200" и другие вопросы», — пояснил он и добавил, что наличные деньги действительно были найдены, и он в том не видит «ничего страшного».
Ранее «Фонтанка» сообщила, что во время обыска отеля «Трезини», который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, во дворе дома