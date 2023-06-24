    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    760мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Пригожин подтвердил информацию «Фонтанки» и объяснил, что за деньги в «Газели» и двух автобусах

    25033
    18 комментариев

    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что имеет прямое отношение к деньгам в офисных коробках, найденным во время обысков на заднем дворе отеля «Трезини» в Петербурге. Об этом 24 июня он рассказал в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «У меня обнаружена не одна "Газель". У меня обнаружена "Газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "Груз 200" и другие вопросы», — пояснил он и добавил, что наличные деньги действительно были найдены, и он в том не видит «ничего страшного».

    Ранее «Фонтанка» сообщила, что во время обыска отеля «Трезини», который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, во дворе дома № 4 в Академическом переулке сотрудники ФСБ обнаружили белую «Газель», битком набитую коробками с деньгами. После подсчета денег, который провели оперативные службы, выяснилось, что окончательная сумма оказалась астрономической — 4 миллиарда рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Евгений ПригожинЧВК Вагнер
    ЛАЙК23
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 18

    Гость24 Июн 2023 в 16:45
    Бардак развели
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close