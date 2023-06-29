Рубли в тоннах, рассудок в подсчетах. В микроавтобусе на подземной парковке отеля Пригожина нашли еще 6 миллиардов

Сотрудники спецслужбы посчитали, сколько денег было во втором фургоне, который в день вооруженного мятежа обнаружили в подземном паркинге отеля на Васильевском острове. Вместе с деньгами из первой «Газели» получается общая сумма в 10 миллиардов рублей.
О том, что в микроавтобусе Citroen Jumper под отелем River Palace лежали 6 млрд рублей, 29 июня сообщает 47news. Всего в Citroen находилось 80 картонных коробок. При подсчете выяснилось, что в каждой коробке хранилось 75 миллионов рублей, в одной пачке из пятитысячных купюр умещалось полмиллиона.
Кстати: 29 июня отмечается Международный день кладов и секретов.
По данным «Фонтанки», деньги изъяты во время обысков 24 июня. В «Газели» у отеля «Дворец Трезини» тогда тоже были обнаружены картонные коробки, а в них — 4 млрд рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что коробки из «Трезини» идентичны тем, что из River Palace. Как уже сообщалось, отелем River Palace управляет АО «Дипломат», среди акционеров — супруга Евгения Пригожина.
Каждая полумиллионная пачка весит около 100 граммов, это значит, что общий вес найденных денег равен приблизительно двум тоннам. Чтобы пересчитать деньги с помощью счетчика банкнот, потребуется больше суток. Достоверно известно, что никто из оперативников и следователей рассудком не пострадал, но подмоги все же попросили — сотрудники одного из госучреждений подключились к посменной работе вставлять купюры в специальную машину.
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