Стекла биты, двери разворочены. В Петербурге нашли новый микроавтобус Пригожина с коробками

Совершенно новый Citroen с печатью ФСБ обнаружен на подземном паркинге отеля на Васильевском острове, связанного с семьей Евгения Пригожина. Из этого фургона тоже доставали коробки.
Еще один микроавтобус, связанный со структурами Евгения Пригожина, обнаружен на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace на углу Малого проспекта В.О. и набережной Макарова, сообщает 28 июня 47news.
Издание отмечает практически идеальное состояние Citroen Jumper, на одометре которого — десятки километров. На кузове нет и следа пыли, диски как новые. Однако заметны следы интереса силовиков: осколки водительского стекла лежат на сиденьях, двери вскрывались, а сейчас замотаны скотчем.
По данным издания, микроавтобус тщательно изучали во время субботних обысков в местах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. По информации «Фонтанки», отелем управляет
Напомним, во время обысков в отеле «Дворец Трезини», который считается штабом бизнесмена, нашли «Газель» с коробками, где лежало около
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