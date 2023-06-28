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    Стекла биты, двери разворочены. В Петербурге нашли новый микроавтобус Пригожина с коробками

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Совершенно новый Citroen с печатью ФСБ обнаружен на подземном паркинге отеля на Васильевском острове, связанного с семьей Евгения Пригожина. Из этого фургона тоже доставали коробки.

    Еще один микроавтобус, связанный со структурами Евгения Пригожина, обнаружен на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace на углу Малого проспекта В.О. и набережной Макарова, сообщает 28 июня 47news.

    Издание отмечает практически идеальное состояние Citroen Jumper, на одометре которого — десятки километров. На кузове нет и следа пыли, диски как новые. Однако заметны следы интереса силовиков: осколки водительского стекла лежат на сиденьях, двери вскрывались, а сейчас замотаны скотчем.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По данным издания, микроавтобус тщательно изучали во время субботних обысков в местах, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. По информации «Фонтанки», отелем управляет АО «Дипломат», где среди акционеров — супруга Евгения Пригожина Любовь. Гостиничная часть бизнеса Пригожина — в зоне ответственности дочери Полины.

    Напомним, во время обысков в отеле «Дворец Трезини», который считается штабом бизнесмена, нашли «Газель» с коробками, где лежало около 4 млрд рублей. Позже стало известно, что автомобиль был зарегистрирован на жителя Ленобласти.

    Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено ФСБ утром 27 июня. Позже президент России сообщил, что ЧВК «Вагнер» финансировалась из государственного бюджета. За год — с мая 2022-го по май 2023-го — власти заплатили больше 86 млрд рублей. На поставках продуктов в Вооруженные силы группа Пригожина «Конкорд», по словам Путина, заработала 80 млрд рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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