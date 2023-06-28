Стекла биты, двери разворочены. В Петербурге нашли новый микроавтобус Пригожина с коробками

Совершенно новый Citroen с печатью ФСБ обнаружен на подземном паркинге отеля на Васильевском острове, связанного с семьей Евгения Пригожина. Из этого фургона тоже доставали коробки.



Еще один микроавтобус, связанный со структурами Евгения Пригожина, обнаружен на втором ярусе подземного паркинга отеля River Palace на углу Малого проспекта В.О. и набережной Макарова, сообщает 28 июня 47news.

