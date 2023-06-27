«Это все, что останется после меня». Бизнес Пригожина в Петербурге

Фото: ИТАР-ТАСС / Антон Тушин Поделиться Поделиться





Мятеж Евгения Пригожина и его исход поставили на нем точку как на мейнстримном политике, но ничего не сказали о Пригожине-бизнесмене. Перспективы его обширных деловых активов никак не были обозначены в последние дни, так что «Фонтанке» остается лишь зафиксировать, что ему принадлежит в городе сегодня.



27 июня в разговоре с военными президент РФ Владимир Путин назвал две цифры — на финансирование ЧВК «Вагнер» за последний год бюджет потратил 86 миллиардов рублей, еще 80 владелец «Конкорда» заработал через «Военторг» на поставках продуктов в армию. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше», — сказал глава государства. Власти будут разбираться в финансовых вопросах, добавил президент.



Крупнейший бизнес-актив Евгения Пригожина — многочисленные подряды на армейские поставки. Все последние годы их размер и характер не были публичными, до тех пор, пока сам Пригожин не назвал их масштаб в пылу ссоры с Минобороны.



В заявлении самого Пригожина 10 июня, за две недели до мятежа, тоже указаны две ключевые цифры. Во-первых, с 2006 года, когда он начал кормить армию, на финансирование зарубежных проектов ЧВК «Вагнер» было потрачено 147 млрд рублей, которые составили прибыль от армейских продовольственных поставок. Это заявление оставляет вопросы — ведь получается, что «Вагнер» в том или ином виде существовал и выполнял задачи уже в 2006 году, что противоречит историографии ЧВК. Вторая важная цифра из заявления Пригожина — средняя стоимость одной «сутодачи» — 258 рублей. Из нее можно выводить определенные расчеты.



Принимая во внимание официально опубликованный размер штатной численности российских военнослужащих (примерно 1 млн человек) и 16-летний период сотрудничества, можно прикинуть, что общая выручка всех предприятий питания, занятых в этой части пригожинского бизнеса, могла достигать 1,5 трлн рублей. Если считать рентабельность таких поставок в 10%, как раз и выходят искомые 147 миллиардов прибыли, за счет которой ЧВК «Вагнер» воевал в Африке, Сирии и других арабских странах.

Так или иначе, Пригожин официально отрекся от этого бизнеса еще до своего вооруженного выступления. По информации «Фонтанки», исполнение контрактов уже начало передаваться в другие структуры. Какие — пока неизвестно. Под вопросом — прочие поставки, в основном вещевые, в армию и строительные подряды в интересах Минобороны (их размер совершенно неизвестен). Но вряд ли их судьба чем-то сильно отличается от бизнеса на питании военнослужащих.



Отдельно стоит отметить, что фирмы Пригожина, возможно, кормили не только Минобороны, но и ряд других силовых ведомств, в частности Росгвардию.

Гражданская часть бизнеса Евгения Пригожина куда более на виду, хотя, конечно, нечасто афиширует связь с ним. Более того, за исключением тех немногих случаев, когда он сам прямо и явно заявлял о своем интересе к этим проектам (как, например, неудавшийся проект в Горской) и когда его имя было указано в учредительных документах компаний, российскому медиапространству приходилось лишь туманно намекать на потенциальную связь.



Один из примеров — ООО «Мегалайн» с филиалами в разных регионах, но с адресом регистрации на Гельсингфорсской. Когда-то его учредителем и правда было «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащее сейчас бизнесмену, но на данный момент «Мегалайном» через компанию «Лахта» владеет Николай Константинов. Это тоже изначально военная тематика. Еще в 2014 году «Фонтанка» писала о том, что после уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Сердюкова и реорганизации «Оборонсервиса» «Мегалайн» претендовал на позицию концессионера по строительству и обслуживанию военных городков.



В 2016-м профильное ГУ ЖКХ Минобороны взяло в субподрядчики на миллиарды рублей несколько недавно созданных в Петербурге компаний, в которых корреспонденту на интересующие вопросы ответить не могли и переадресовывали их, казалось бы, совершенно постороннему «Мегалайну».

Пять лет назад пришло время громких инвестпроектов: в Смольный принесли планы по созданию у устья Невы так называемого «Залива островов» — огромного намывного комплекса в Финском заливе. С Пригожиным он был опять же связан только косвенно, хотя для чиновников фамилия интересанта секретом не была, а формально проект вела компания «Зингер Девелопмент» (сейчас ликвидируется). Ученые высказались резко против, и городская администрация — пусть и с арбитражными проблемами — отказала в его согласовании.



«Залив островов» вернулся через черный ход два года назад на ПМЭФ-2021: там на петербургском стенде в присутствии губернатора вовсю крутили презентацию этого «архипелага», хотя соглашение подписывали о другом: «Мегалайн» и Смольный договорились о сотрудничестве при строительстве в Горской огромного инновационного кластера, заявлялась сумма инвестиций в 236 млрд рублей.



Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник отказывался говорить о связях с Пригожиным, а через год выяснилось, что соглашение ничего не значит: на ту же площадку подписали новое — со структурами «Газпрома».

«Мегалайн» отреагировал с медийной точки зрения в очень узнаваемом стиле: на своем стенде ПМЭФ-2022 с участием экспертов долго презентовал свой проект в Горской, а завершил все эффектным аккордом: проект не будет реализован, так как город расторг первое соглашение с компанией, показав, что такие документы «стоят не дороже бумаги, на которой они подписаны».

«По поводу Горской мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер — город будущего, — прямо комментировал Пригожин, не оставляя сомнений в своем отношении к «Мегалайну». — Сумею отсудить — буду строить промышленный IT-кластер — город будущего».



Еще один проект, в котором город повели в суд, — это реконструкция Конюшенного ведомства. Учрежденная Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых» давно проявляла интерес к этому объекту, но на торги по программе «Аренда за рубль» зашла не она, а московское АО «Альфа». Реестр его акционеров скрыт, однако в телеграм-канале «Кепка Пригожина» был размещен комментарий о том, что это дочерняя структура «Мегалайна», его цитировал «Деловой Петербург» (этот телеграм-канал работал задолго до появления официального канала пресс-службы Пригожина и неоднократно публиковал комментарии, оформленные как его прямая речь; последняя публикация — аудиозаявление бизнесмена о том, что он разворачивает отряды ЧВК).

«Альфа», как и еще три участника, была даже не допущена до торгов по Конюшенному ведомству, их выиграла компания «Бахчасарай», связанная с партнерами Года Нисанова. Претенденты, чьи заявки признали не соответствующими требованиям, начали подавать иски. «Альфа» свои проиграла, но другие, столь же малоизвестные предприятия —«Футуро» и «Бимс» — оказались удачливее: в обоих случаях апелляционная инстанция признала торги недействительными, как и договор аренды с «Бахчасараем». В случае с «Футуро» город уже ушел в кассацию, с «Бимс» — еще нет, так как по нему постановление апелляции появилось лишь неделю назад.



Совершенно точно можно говорить о прямом владении Евгением Пригожиным кейтеринговым бизнесом, являвшимся основой империи. Учрежденное еще в 1997 году ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» принадлежит ему и управляется им лично, как и ООО «Конкорд кейтеринг». А вот построенная в 2010 году в Янино фабрика по приготовлению готовых рационов (первоначально для школьного питания, а позже, когда проект не пошел, — для более широкого круга потребителей) — уже только «исторически» его. Он был ее директором до 2019 года, а с тех пор фабрика с выручкой в 5 млрд рублей в год контролируется АО «Корпорация развитие», единственный владелец которой — предприниматель Екатерина Росликова.

Именно Евгений Пригожин — директор с правом действовать без доверенности в АО «Ритейл», которому принадлежит огромный бизнес-центр на Зольной улице, на крыше которого красуется вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Пригожин же полностью контролирует ООО «Конкорд М», владельца московского теплохода-ресторана River Lounge. Он, кстати, не один с похожим названием курсирует по Москве-реке, есть еще River Lounge-2 и более шикарный River Palace — их сайты, как и катера-рестораны Palma de Sochi, все зарегистрированы на «Конкорд М». Это все младшие братья того самого первого плавучего ресторана New Island в Петербурге, с которого взлетала успешная карьера молодого предпринимателя в конце 1990-х годов.



У подконтрольных раньше или сейчас Евгению Пригожину компаний права на десятки сайтов ресторанов — действующих и уже закрытых. В Москве, Петербурге, Сочи… Нельзя уверенно говорить, что раз сайты принадлежат каким-то компаниям, то и рестораны тоже. Однако некую связь предположить можно. Примечательно, что знаковый для империи петербургский ресторан «Старая таможня», где принимались самые высокие гости, благополучно пережил все перипетии рынка общепита и работает до сих пор. Лично Евгению Пригожину принадлежит 49% (редкий пример, когда он выступает младшим партнером) в киностудии «Аурум», выпустившей, в частности, фильм «Лучшие в аду». Правда, эта компания глубоко убыточна с 2019 года, и только в прошлом году показала владельцам минус 319 млн рублей.



Следующее направление бизнеса — торговля. Именно Евгению Пригожину принадлежало ООО «Магазин купцов Елисеевых», которое сначала арендовало, а затем и выкупило заметное историческое здание на Невском проспекте. Возможно, сейчас оно принадлежит кому-то из родственников предпринимателя, но утверждать это юридически будет небезупречно. Такая же история и с «Музеем шоколада» в Петербурге.



Сложно подбирать слова и при описании гостиничной и девелоперской части бизнеса Пригожина. Его фамилия фигурирует в компаниях, контролирующих жилые комплексы «Лахта Плаза» и «Лахта парк». Соседний элитный поселок «Северный версаль» застраивала принадлежащая лично Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг». А вот в описании владельцев отелей River Palace (бывший Courtyard) на Васильевском острове и Red Stars в Коломне опять же присутствует только его фамилия. Особняком стоит отель «Трезини». Тот самый, у которого в минувшую субботу нашли «Газель» с 4 миллиардами рублей. Судя по выпискам из Росреестра, здание на Университетской набережной, 21, разбито на десятки небольших помещений, владельцами которых являются в основном компании «Строй Реставрация» (его конечный владелец скрыт) и ООО «Кредо», владельцем которого успели побывать сразу три человека с фамилией Пригожин, включая самого Евгения Викторовича.



Ну а самая публичная часть бизнеса, связываемая с Евгением Пригожиным, — сеть медиаактивов. Официально медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году. Туда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте отрицалось. Заявлялось, что СМИ, входящие в группу, будут «бороться с засильем негатива в антироссийских медиа». За два года до этого о том, что фактически такая группа существует, писало РБК.

В последующие годы к группе присоединились ещё несколько изданий. Например, в 2021 году сайты PrimaMedia, которые освещали жизнь Сибири, Дальнего Востока и юга России. В самой медиагруппе заявляли, что охват аудитории вступивших в «Патриот» медиа составил 21 млн человек в месяц. В медиагруппе в Петербурге работали сотни сотрудников. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что там была регулярная текучка кадров.



Пригожин был связан с медиа ещё до того, как появился «Патриот». Именно ему приписывают создание «фабрики троллей». О «троллях» заговорили впервые в 2013 году. Предшествовала этому DDOS-атака на ряд петербургских медиа, в том числе и на «Фонтанку», создание движения «Сетевые хомячки», внедрение с целью поиска компромата в петербургские редакции сотрудницы PR-отдела группы «Конкорд», принадлежащей Евгению Пригожину, и появление сайта «Газета о газетах», где, как утверждали создатели, разоблачали информацию в либеральных СМИ.

Тогда же журналисты «Новой газеты» нашли объявление и попытались устроиться на работу в офис в Ольгино, встретили там уже упомянутую сотрудницу группы «Конкорд» и рассказали о необычной работе, заняться которой им предложили, — писать хвалебные комментарии про Сергея Собянина, Владимира Путина, ругать Алексея Навального, Америку и защищать Сирию.



Из десятка человечков, строчащих в офисах на клавиатуре, «фабрика» выросла в огромную структуру, в которой был даже американский отдел. В США даже обвиняли троллей, что те вмешались в выборы и помогли Дональду Трампу. Кстати, именно тогда Евгений Пригожин впервые попал под западные санкции.



В прошлом году тролли преобразовались в «Киберфронт Z». «Фонтанка» рассказывала, что туда набирали людей на работу посменно за 45 тысяч — писать патриотические комментарии в «Ютьюб», «Телеграмм, «Тик-ток». Позже они начали организовывать офлайн-формат — именно на их встрече произошёл террористический акт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

В мае в соцсетях публиковали объявления о новом наборе патриотических блогеров.

Денис Лебедев, Николай Кудин, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

