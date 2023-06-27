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    ФСБ объявила о прекращении дела о мятеже

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    Дело о вооруженном мятеже прекращено 27 июня, объявили в ФСБ. Его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

    В сообщении говорится: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

    «С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — отметили в спецслужбе.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию».

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