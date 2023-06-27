ФСБ объявила о прекращении дела о мятеже

Дело о вооруженном мятеже прекращено 27 июня, объявили в ФСБ. Его участники «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

В сообщении говорится: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».



«С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — отметили в спецслужбе.

