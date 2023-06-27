Жители ростовского посёлка рассказывают, как вагнеровцы устроили у них стрельбу

Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





В субботу, 24 июня, внимание всей страны было приковано к Ростову-на-Дону, где вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа, но первые выстрелы были сделаны на подъезде к городу, в поселке Рассвет. О том, что там происходило, пишет 27 июня 161.RU.



читатель 161.RU

«Вся эпопея началась с полуночи. Перед этим мы заметили, что машин на трассе M-4 становится меньше. Потом движение остановилось. В первом часу началось: [появились] менты, гаишники, ваишники, кого только не было, — а мы ничего не можем понять. И всё, колонна [военной техники] пошла. Была целая куча людей в военной форме, а мы просто боялись, что ненароком по заправке [прилетит]!» — рассказывает местный житель Алексей.



Примерно за час до того, как колонна «Вагнера» вошла в город, была стрельба. Её снял Ильдар, работающий на шиномонтаже. Его товарищ, призывавший к осторожности на видео, — сотрудник заправки Самвел. Один из автомобилей ЧВК — внедорожник без номеров — заправлялся у него.

«Страшно не было, они ведь тоже люди и видели, что я без оружия, — вспоминает Ильдар. — Я спросил, будем ли мы работать [этой ночью]. Они говорят, будете, когда мы уедем: "Ребят, вы нам не нужны, у нас своя цель, мы идем, никого не трогаем"».



Куда направляются вагнеровцы, жители Рассвета выяснили из новостей. В самом же посёлке бойцы занимали позиции: у гостиницы Family hotel установили технику ПВО.

«Поначалу над Рассветом и над трассой летали вертолеты. А система ПВО крутилась, поднимала орудие, но [долго] не стреляла. Она выстрелила один раз, когда не было вертолетов в воздухе, в сторону от нас, через поселок. Вдали мы ничего не видели, такое чувство, что она просто стрельнула в воздух», — рассказывает Ильдар.

По словам Самвела, стрельба из пулеметов или автоматов началась без видимой причины. «Просто трассирующие пули летели вверх. Непонятно, в кого они стреляли. Это продолжалось, наверное, полторы минуты», — говорит заправщик. В половине четвертого, по его словам, вагнеровцы ещё стреляли, а уже в четыре часа уехали в направлении Ростова. На стенах остались следы от пуль, на асфальте — от гусениц.



Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Продавщица Валентина из магазина на Комсомольской улице охотно рассказывает, как провела ночь на субботу. По её словам, стрельба в посёлке продолжалась полторы минуты, прогремел взрыв, причину которого она не знает.



«Была половина третьего. Мы проснулись от того, что вертолеты летали над домами. Потом услышали взрыв за прудами. Разорвалось что-то, облако было. Потом опять пошли вертолеты летать. Пока колонны не прошли и всё не утихомирилось, мы не спали. Детям сказали, что идут учения», — делится Валентина.

Ещё один местный житель хорошо рассмотрел технику.

«Вот здесь машина стояла, там еще одна. Полуджипы с пулеметами в кузове, как в Сирии, — таких много было, — вспоминает он. — Перед моим домом стояло четыре машины, люди в кустах были. Но меня это не беспокоило. Вертолеты летали низко, а потом был выстрел, то ли с вертолета, то ли в вертолет, где-то в полчетвертого. В четыре они уехали. Взрыва не было, хлопок, как с гранатомета. Очереди были отдельные, но боя не было. Думаю, вертолет не упал, не было такого».



Продавщица Маша тоже не спала той ночью.



«Я проснулась в 03:30 от взрыва. И всё, потом полетели вертолеты, их было очень много, и так низко! Я только во двор выходила, а дальше ходить страшно было. Надеюсь, больше такого не повторится, — говорит Маша и добавляет: — В подвале мы на всякий случай порядок навели. А что делать? Мы же не знаем, чё будет дальше».



К раннему утру 24 июня, напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, часть бойцов двинулась в сторону Москвы. ФСБ к тому моменту возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, участвовавших в «походе», пообещали не преследовать, а тем, кто отказался от марша, анонсировали возможность контрактов с Минобороны. 27 июня выяснилось, что Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.