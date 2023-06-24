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    Песков: бойцы ЧВК «Вагнер», отказавшиеся от участия в «походе», подпишут контракты с Минобороны

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    Часть бойцов ЧВК «Вагнер», которая изначально отказалась участвовать в «походе» Евгения Пригожина, сможет подписать контракты с Минобороны. Об этом вечером 24 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    Комментарии 5

    Гость24 Июн 2023 в 23:02
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