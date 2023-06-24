Песков: бойцы ЧВК «Вагнер», отказавшиеся от участия в «походе», подпишут контракты с Минобороны

Часть бойцов ЧВК «Вагнер», которая изначально отказалась участвовать в «походе» Евгения Пригожина, сможет подписать контракты с Минобороны. Об этом вечером 24 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Часть бойцов ЧВК «Вагнер», которая изначально отказалась участвовать в «походе» Евгения Пригожина, сможет подписать контракты с Минобороны. Об этом вечером 24 июня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Новость дополняется.
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