Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа будет прекращено. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



Песков отметил, что Пригожин «уйдёт в Белоруссию». При этом он не уточнил, чем предприниматель будет там заниматься.

Песков подтвердил, что в ходе утренней беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что президент Белоруссии будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации.



«Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это была его личная инициатива, которая была согласована с Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия – разрешить ситуацию без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность, что «Вагнер» вернется в свои лагеря. Часть из них, кто пожелает, подпишет в дальнейшем контракты с Минобороны», – сказал Песков. Он добавил, что это касается лишь тех, кто не стал участвовать в сегодняшнем «походе».

