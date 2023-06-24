Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа будет прекращено. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Песков отметил, что Пригожин «уйдёт в Белоруссию». При этом он не уточнил, чем предприниматель будет там заниматься.
Песков подтвердил, что в ходе утренней беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что президент Белоруссии будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации.
«Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это была его личная инициатива, которая была согласована с Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия – разрешить ситуацию без дальнейших потерь и без повышения уровня напряженности. Была достигнута договоренность, что «Вагнер» вернется в свои лагеря. Часть из них, кто пожелает, подпишет в дальнейшем контракты с Минобороны», – сказал Песков. Он добавил, что это касается лишь тех, кто не стал участвовать в сегодняшнем «походе».
«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. Президент Путин принял соответствующее решение», — добавил Песков.
О возбуждении ФСБ России уголовного дела в отношении Пригожина стало известно поздно вечером 23 июня. Ему вменили статью 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж», по которой грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Поводом стало заявление предпринимателя о якобы причастности Минобороны РФ к удару по ЧВК «Вагнер» и обещания разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. Во время обыска отеля «Трезини», который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, нашли коробки с деньгами.
Вечером субботы в Минске заявили, что после переговоров с Александром Лукашенко Пригожин принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». В Белоруссии заявили, что «на данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"». Бизнесмен подтвердил, что бойцы ЧВК за сутки «прошли маршем, не доходя 200 км до Москвы», однако разворачивают свои колонны в полевые лагеря. Подробнее о том, кто такой Евгений Пригожин, читайте здесь.