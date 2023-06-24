Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Российский предприниматель, собственник группы компаний «Конкорд», бывший заключенный, «кремлевский повар», приближенный к президенту, основатель медиаимперии и ЧВК «Вагнер», одно из самых известных в России лиц СВО, а теперь — фигурант уголовного дела об организации вооруженного мятежа. Рассказываем, кто такой Евгений Пригожин.



Евгений Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. Известно, что его мать Виолетта трудилась в больнице, отца рано не стало, а воспитывал будущего «кремлевского повара» его отчим Самуил Жаркой. Он же приохотил Пригожина к лыжам: последний закончил спортинтернат №62. Вместе с ним учились пловец Владимир Сальников и гимнаст Александр Дитятин. Учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не закончил.

В 1979 году предприниматель получил условный срок по статье «кража». По данным СМИ, в 1981 году он был приговорен Ждановским судом к 12 годам заключения сразу по ряду статей, но в 1988-м он получил помилование, и в 1990 году вышел на свободу досрочно.

Начало Как рассказывал сам Пригожин в интервью, первым его бизнесом в 1990 году стала торговля на рынке Апраксин двор хот-догами, первыми в городе. «Горчицу замешивали у меня в квартире — на кухне, мама там же считала выручку — в месяц я зарабатывал 1 000 долларов, а это были горы рублей», — говорил бизнесмен. В 1990-е Пригожин управлял сетью частных магазинов «Констраст», торгующих продовольственными товарами. Будущий ресторанный бизнес начался с открытия в 1995 году на Васильевском острове бара-магазина «Винный клуб». В конце 1996 года после знакомства с британцем Энтони Гиром Пригожин открыл ресторан «Старая таможня», который считается одним из первых элитных заведений в Петербурге. По некоторым данным, его партнером по этому бизнесу стал Михаил Мирилашвили, известный петербургский предприниматель, годы спустя ставший сооснователем сети «ВКонтакте».

Позднее открылись еще три заведения: «Семь сорок», «Строгановский двор» и «Русский китч». В 1998 году на купленном за 50 тысяч долларов подержанном теплоходе «Москва-177» открылся ресторан New Island, который стал популярным местом в Петербурге. Когда в город в июне 1999 года прибыли премьер-министр Сергей Степашин и французский экономист, на тот момент распределитель Международного валютного фонда, Мишель Комдессю, теплоход был единственным приличным местом для застолья с участием таких гостей.

В 2001 году Владимир Путин обедал там с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В 2003-м, по данным СМИ, президент России отмечал там свой день рождения. Так как предприниматель лично подавал блюда президенту, он получил прозвища «кремлевский повар» и «повар Путина». К тому времени предприниматель уже занялся кейтерингом. Компанию «Конкорд кейтеринг» предприниматель основал в 1995 году. С 2002 года развивал сеть ресторанов быстрого питания «Блин!Дональдс», название бизнесмен придумал сам. Но сеть закрылась десять лет спустя.

Как сам бизнесмен рассказывал в интервью об успехах кейтерингового бизнеса, к 2005 году у него «уже 10 лет как была самая крупная в России фирма по выездному обслуживанию». «Все «восьмерки», саммиты за нами», — вспоминал Пригожин. Из информации в открытых источниках следует, что бизнесмен действительно организовал ряд торжеств для «высоких» гостей, в том числе и питание в Доме правительства РФ. На этой волне он решил зайти на рынок школьного питания: «Тут я решил и выбрал пару школ на Васильевском острове — 10-ю и 18-ю — и попробовал. Разумеется, это был не бизнес. Стал школьников кормить наборами с едой в герметичной упаковке. Организовал прямо в школах современные компактные кухни — все уместилось на шести квадратных метрах. Параллельно внимательно исследовал тему».

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом. В частности, в районе Лахты в Петербурге построил коттеджный ЖК «Северный Версаль». В 2016 году входящая к группу компаний бизнесмена фирма построила комплекс «Лахта Плаза» рядом с парком 300-летия.



В 2016 году стало известно, что связанная с Пригожиным компания выкупила помещения «Магазина купцов Елисеевых», которые с 2010 года занимал на правах аренды, сделав дорогой ремонт. К 2015 году структуры Пригожина стали крупнейшим поставщиком питания для Минобороны. В 2018 году Владимир Путин в интервью западным СМИ заявил: «Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей». Медиаимперия В 2013 году появилась информация о том, что на улице Савушкина в Петербурге расположилось «Агентство интернет-исследований», получившее неформальное название «фабрика троллей». На сайтах медиахолдинга работали сотни людей. Связь Пригожина с разрастающейся медиаимперией пресс-служба «Конкорда» отрицала.

В 2019 году появилась медиагруппа «Патриот», куда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте отрицалось. Кстати, впервые западные санкции против Пригожина были введены на основании участия его медиаресурсов в информационной кампании на выборах президента США. ЧВК «Вагнер» Частная военная компания «Вагнер» была основана в 2014 году. С того же времени бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, затем в Сирии. И в 2017 году компания была включена в санкционный список США. Но свою причастность к созданию ЧВК бизнесмен признал только в 2022 году. Западные страны заявляли, что наемники ЧВК действовали также в Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и Мали.

СВО После 24 февраля 2022 года, с началом СВО, имя Пригожина в связи с ЧВК «Вагнер» и действиями компании на Украине приобрело всемирную известность. Бойцы «Вагнера» активно участвуют в боевых действиях. В ряды ЧВК активно поступают наемники из числа осужденных. В марте бизнесмен приводил данные, что в Россию после участия в боевых действиях вернулись более 5 тысяч бывших заключенных. Конфликт Минобороны с Пригожиным начал активно развиваться еще в 2022 году, хотя де-факто трения начались за несколько лет до этого.

Год спустя, в феврале 2023 года, Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Появилась кампания #ДайСнарядыВагнерам, которая начала набирать обороты в Сети. В начале мая бизнесмен на фоне слухов о «снарядном голоде» публично заявил о готовности 10 мая передать позиции в Бахмуте чеченскому «Ахмаду» после предложения главы республики Рамзана Кадырова. 20 мая предприниматель заявил, что «Вагнер» взял Бахмут, и в очередной раз высказался резко отрицательно в адрес Минобороны. И уже пять дней спустя Пригожин заявил, что выводит подразделения из города.

В июне 2023 года бизнесмен попросил министра обороны Сергей Шойгу освободить группу компаний «Конкорд» от организации питания в зоне СВО после более чем 16 лет успешного сотрудничества на военной кухне.

Более того, Пригожин заявил, что приказ о подписании контрактов между участниками добровольческих отрядов и Минобороны не распространяется на ЧВК «Вагнер». Затем наступило 23 июня, основатель «Вагнера» сделал новые заявления, в ответ на которые в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет заключения.