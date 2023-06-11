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    Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Минобороны

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    Приказ о подписании контрактов между участниками добровольческих отрядов и Министерством обороны не распространяется на ЧВК «Вагнер», заявил ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, свои действия его организация и так согласует через генерала Суровикина.

    «Те приказы и указы, которые формирует Шойгу (глава Минобороны РФ. — Прим. ред.), они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК "Вагнер" органично встроена в общую систему, ЧВК "Вагнер" согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой», — цитирует слова Пригожина телеграм-канал его пресс-службы 11 июня.

    Накануне стало известно, что Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому до 1 июля добровольческие отряды подписывают контракты с Министерством обороны. Это, как утверждается, позволит распространить на них и членов их семей все государственные меры поддержки военнослужащих и повысит эффективность применения добровольческих формирований.

    Евгений Пригожин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» «абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему». Все свои действия она согласует, а «выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным». О том, что именно заместитель командующего объединенной группировкой Сергей Суровикин занимается координацией работы ЧВК и Минобороны, стало известно в начале мая.

    В своем сообщении Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал руководство Минобороны. «Фонтанка» подробно рассказывала о публичной истории их взаимоотношений, которая включала в том числе обещание выйти из Бахмута, так как ЧВК, по словам Пригожина, не снабжали достаточным количеством боеприпасов. Само Минобороны ранее заявило, что ЧВК в структуру ВС РФ не входит. В то же время в отчетах о боевых действиях министерство называет ее «штурмовыми отрядами», так же «Вагнер» именуется в сообщении Кремля о взятии Артемовска.

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    В то же время «Фонтанка» неоднократно писала о добровольческих отрядах и трудностях, с которыми сталкиваются их члены при обращении за соцподдержкой.

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