Человек стал невидимкой. «Непризывным» добровольцам не дают обещанные 300 тысяч

Фото: Андрей Бресонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Добровольцев, которые не подлежат мобилизации, не учли в постановлении Смольного о дополнительных мерах поддержки, если строго следовать тексту. А власти следуют.

Они добровольно отправились на Украину, хотя повестки им бы не пришли. Теперь их женам говорят, что губернаторская выплата в 300 тысяч рублей не всем добровольцам положена. Причина — в формулировках постановления губернатора Санкт-Петербурга о дополнительных мерах поддержки в период мобилизации. Оказывается, добровольцы в Петербурге бывают двух видов. К какому виду относятся — некоторые выясняют, уже оказавшись «там».



Свой 52-й день рождения петербуржец Алексей отметил 13 октября «на первой линии». После начала мобилизации это словосочетание уже не про выбор отеля у моря.

— Отметил, как никогда прежде, — в окопе, без питьевой воды, под дождем, — рассказала «Фонтанке» жена Алексея Елена. — Он ушел добровольцем через военкомат Адмиралтейского и Кировского районов на Рижском проспекте. 3 октября его и еще около двадцати таких же, как он, добровольцев отправили на военный аэродром, 5 октября уже в части в Белгородской области он подписал контракт, а 8 октября оказался там. На первой линии.



Фото: предоставлено родственниками Поделиться Поделиться





Алексей отслужил срочку много лет назад, но с тех пор к вооруженным силам отношения не имел.

— Он по натуре боец, — рассказывает о нём жена. — В молодости сам пришел в военкомат и сказал: «Хочу служить в Афганистане». А ему ответили: «Ты, сынок, опоздал, из Афганистана уже выводят войска». У него был псориаз, он скрыл это от медкомиссии. Его хотели в Германию отправить служить, но доктор в Выборге его осмотрел и чуть не послал домой. Алексей всё-таки отслужил два года, хотя ни в какую Германию, конечно, не попал.



В сентябре 2022-го Алексей увидел очередь около военкомата. В очереди стояли взрослые мужики. И, по словам жены, он пошел посмотреть, зачем стоят. Оказалось, в окошко, где оформляют отсрочки.

— Все в соплях, рассказывают, что они студенты дневных отделений, — говорит Елена. — И ему так противно стало, что он поднялся там же на второй этаж и записался добровольцем. Сказал: «Чем больше уйдет нас, взрослых, кто уже кое-что знает, жизнь прожил, тем меньше пацанов туда отправят». Это не был спонтанный шаг. Он уже после февральских событий всё решил.



Жёны добровольцев, отправленных 3 октября, создали общий чат в одном из мессенджеров. И вскоре выяснили, что их мужьям не начисляется губернаторская выплата в 300 тысяч рублей, о которой так много писали в СМИ и на информационных стендах у каждого призывного пункта. Более того: в военкоматах женщинам толсто намекнули, что упомянутая выплата их добровольцам не положена вовсе.

Муж Ирины Александр тоже уехал из Петербурга добровольцем 3 октября. Ему 53 года, служил, в 2008-м участвовал в боевых действиях в Абхазии. Хотел записаться в именной батальон еще летом, но не успел, долго оформлял документы.



— Он сказал: «Я мужчина, не могу остаться в стороне», — говорит Ирина. — Знаете, как мы уговаривали его не ехать?..

Александр уходил добровольцем от Колпинского военкомата, который уже засветился в СМИ историей добровольца, оставшегося без единовременной выплаты из-за молдавского паспорта. Но у Алексея гражданство российское, регистрация — в Петербурге.

— Документы моего мужа на единовременную выплату так и лежат в военкомате, — говорит Ирина. — Военком сказал, что им выплаты вообще не положены по постановлению городского правительства, которое было принято с началом мобилизации. Там говорится про выплаты мобилизованным и добровольцам. А добровольцами считаются те, кого и так должны были призвать по мобилизации, но они не стали ждать повестку и пришли сами.



Мужу Инны Андрею 45 лет. Служил по контракту, воевал в Абхазии. Записался добровольцем в военкомате Кировского района и убыл 3 октября в зону боевых действий.



— В военкомате говорили, что ему как добровольцу положена губернаторская выплата в размере 300 тысяч, — говорит Инна. — И вот уже три недели мой муж сидит в окопах по грудь в воде и выполняет свой долг, а его семья сидит без денег. Военкомат теперь говорит, что выплата не положена. Там ничего не могут толком объяснить, говорят про какие-то постановления. Все документы на выплаты — в военкомате. Как я поняла, их должны отправить в городской комиссариат, а оттуда — по районным отделам соцзащиты, которые назначают выплаты. Но ничего не происходит.

Документ, о котором говорят жёны добровольцев, — это постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 сентября 2022 г. № 895 «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации». Согласно постановлению, единовременную материальную помощь получат «состоявшие на воинском учете в районных военных комиссариатах россияне, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ». По 100 тысяч рублей — явившимся на основании повестки, по 300 тысяч — тем, кто пришел сам. Постановление вступило в силу с 9 октября 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. То есть фактически наделено обратной силой, которой законы обычно не имеют.



«Статьей 4 Гражданского кодекса РФ установлено, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, — говорит юрист Ирина Баханович. — Но есть уточнение: действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Видимо, этим положением и решили воспользоваться в Петербурге. Есть и второй момент. Постановление правительства субъекта не может противоречить указу президента РФ. Хотелось бы отдельно обратить внимание на неоднократные разъяснения насчёт добровольцев и мобилизованных и об их статусе. Так, на официальном интернет-ресурсе «Объясняем.РФ» говорится о том, что «с 21 сентября 2022 года для добровольцев устанавливаются такие же условия, как и для мобилизованных граждан». Таким образом, я считаю постановление субъекта противоречащим федеральному законодательству и всему курсу РФ. Отказы добровольцам в выплатах, на мой взгляд, не имеют под собой правовых оснований».



Некоторые семьи добровольцев сталкиваются и вовсе с экзотичными объяснениями, почему им не положено губернаторской выплаты.

Петербуржцу Евгению 54 года. 6 октября он ушел добровольцем из военкомата Адмиралтейского района на Рижском проспекте, контракт подписал на базе в Ростовской области. Срочную службу проходил еще в Советском Союзе, с 1988 по 1990 год. У него свой бизнес, связанный с лесопереработкой. Но после пандемии у предприятия обострились проблемы, так что сейчас оно выставлено на продажу.



Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться







— Когда муж уже уехал, мне сказали, что он под мобилизацию и не попадал. И доброволец он «не по мобилизации», — рассказала «Фонтанке» жена Евгения Елена. — Получается, он какой-то другой, неправильный доброволец? В военкомате мне сказали: «А мы вашему мужу всё объяснили. Что есть добровольцы, а есть добровольческие отряды». А я говорю: «Так он услышал только слово «доброволец». Тогда надо было так и говорить, что выплаты только для именных подразделений, а не для всех.

Елена призналась, что даже и пробовать не стала отговорить Евгения: «Я знаю своего мужа. Если он решил, то сделает. Тем более он мужчина и не должен цепляться за мою юбку. После 21 сентября он сказал, что надо закрыть дела, сделать доверенность. Я поняла, что пахнет керосином, что он куда-то собрался. Мы же с 2014 года за всем этим наблюдали, смотрели телевизор, читали новости. Он бы и раньше поехал, но тогда туда не так-то просто попасть было. А сейчас появилась возможность не какие-то границы переходить, а взять и поехать официально».



Надо отметить, что понятие «добровольческие отряды» в нормативных документах нигде не встречается. Кроме того, с юридической точки зрения, прежде чем человека взять и перевезти из части в Петербурге, например, в часть в Белгородской области, а потом — в зону боевых действий, его нужно поставить на воинский учет. Или восстановить на этом учете. А это значит, что такой доброволец уже вроде бы соответствует постановлению № 895 . Но на практике ситуации бывают разные. Так, у 53-летнего добровольца Александра военный билет был, но его сняли с воинского учета по возрасту. Из Петербурга он уехал с «предписанием», полученным в пункте отбора на службу по контракту в Подъездном переулке. В предписании говорилось, что начальник пункта отбора «предлагает» Александру убыть в войсковую часть (которая в документе никак не обозначена) для прохождения воинской службы «на основании приказа КВ ЗВО». Номер воинских перевозочных документов-требований в предписании тоже не указан.



В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что обсуждаемая «добровольческая» выплата шла тем жителям Санкт-Петербурга, которые в период с 23 мая 2022 года по 20 сентября 2022 года заключили контракты о прохождении военной службы в составе именных батальонов Санкт-Петербурга. «В настоящее время формирование именных воинских подразделений Санкт-Петербурга завершено, единовременная материальная помощь не назначается гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, — уточнили в комитете. — В то же время деятельность пункта отбора на военную службу по контракту по городу Санкт-Петербургу, находящегося в ведении Министерства обороны Российской Федерации, продолжается в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Контракты продолжают заключаться».



А то самое постановление № 895 было принято городским правительством, чтобы дополнительно простимулировать материально граждан, которых призывают на военную службу в Петербурге с 21 сентября, с началом мобилизации. В ответе на запрос «Фонтанки» комитет по соцполитике еще раз процитировал это постановление: «Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации, состоявшим на дату призыва на военную службу на воинском учете в военных комиссариатах районов города Санкт-Петербурга и призванным на военную службу по повестке либо добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве в районный военный комиссариат».



Исходя из этого, для получения губернаторской выплаты должны быть соблюдены два условия: во-первых, человек должен стоять на учете в военкомате и подлежать мобилизации, во-вторых, должен быть мобилизован — по повестке (с выплатой в 100 тысяч) или без нее, по собственному желанию (с выплатой в 300 тысяч). Общего понятия «доброволец» — без оглядки на воинский учет и возраст — в нормативно-правовых актах Санкт-Петербурга нет. А значит, нет и губернаторских выплат. Эту неприятную правду «Фонтанке» подтвердили как источники в гражданском блоке, так и собеседники, близкие к структурам вооруженных сил.



Но жёны добровольцев всё равно пишут обращения губернатору Санкт-Петербурга и в военную прокуратуру. Не потому, что мужья ушли «туда» из-за денег, а в поисках справедливости и человеческого отношения.

— Мой муж говорит, что если бы сразу сказали, что не дадут единовременную выплату, всё равно бы пошел добровольцем, — говорит Ирина. — Он ушел 3 октября, а его даже в списке в отделе соцзащиты нет. Человек стал невидимкой.



— Алексей же не ради выплат это сделал, — рассказывает Елена. — Обмундирование ему мы сами покупали. Дело было 1 октября, надо было собраться срочно, а в Питере оказалось невозможно найти разгрузку. Военторги стояли пустые. На вещевом рынке на юго-западе города за разгрузку заломили 12 тысяч, а ей красная цена 2 500 . И там толпятся матери мобилизованных, и даже за 12 тысяч разгрузка — только под заказ по записи. А еще ни в одном списке не было лопаты. А оказалось, что там лопата — самое ценное, что нужно бойцу, после автомата.

...Когда супруги уже уходили с рынка, Алексей вспомнил, что ему понадобятся часы. Самые простые и дешевые, механические. Этот разговор услышал старик, который у входа на рынок торговал всякой мелочовкой «с покрывала». «И он протянул мужу часы и сказал: «Слушай, брат, возьми от меня бесплатно», — вспоминает Елена. — «Ты туда идешь, пусть у тебя от меня будет память. Они тебя беречь будут».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

