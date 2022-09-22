В Петербурге завершили набор в губернаторские батальоны «Кронштадт», «Нева» и «Павловск»

В Санкт-Петербурге завершили формирование добровольческих отрядов. Как стало известно «Фонтанке» 22 сентября, об этом было объявлено в ходе заседания правительства города в минувший понедельник.

Вопрос об итогах формирования добровольческих подразделений поднял главный федеральный инспектор по Северо-Западу Павел Дашков. Он спросил военного комиссара Петербурга Сергея Качковского, планируется ли делать кадровые перестановки по итогам кампании.



«С июля месяца по решению верховного главнокомандующего районными комиссариатами при взаимодействии с районными администрациями велась огромная работа по формированию добровольческих подразделений. Мы ежедневно наблюдали деятельность районных военкомов. Учитывая, что задача выполнена в полном объеме, часть военкомов заслуживает поощрения. Но есть ряд сотрудников, по которым надо принимать кадровые решения, учитывая их полную профессиональную непригодность», — заявил Дашков. Качковский в ответ сказал, что учтёт это в работе.

