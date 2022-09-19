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    Боевые действия на Украине

    В Ленобласти заявили, что полностью сформировали именные дивизионы. Думают, что будут создавать новые

    1998
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    Артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский» полностью сформированы, вооружены и укомплектованы. Об этом 19 сентября заявили в пресс-службе администрации Ленобласти.

    Фото: Администрация Ленобласти
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    По данным властей, сейчас добровольцы проходят боевое слаживание. Вероятно, потом бойцов ждет отправка на спецоперацию на Украине, как это обещали при вступлении в петербургские батальоны.

    «Ленинградская область рассматривает возможность продолжения формирования именных воинских формирований», — добавили в администрации.

    «Фонтанка» ранее писала, что Законодательное собрание Петербурга отказалось спросить губернатора Александра Беглова, из какой строки бюджета города планируются выплаты участникам именных батальонов «Кронштадт», «Нева», «Павловск» и о размерах расходов казны. Вице-губернатор Алексей Корабельников отвечал, что размер помощи составляет 300 тысяч рублей и выплачивается в соответствии с действующим законодательством. А за подробностями предложил обратиться к военным.

    Фото: Администрация Ленобласти

    Набор добровольцев в именной мотострелковый батальон для отправки на Украину в Петербурге начался в конце июля. От имени губернатора вербовщики обещали 100 тысяч сразу, на подготовку отводилось около месяца. В начале августа стало известно, что батальонов планируется набрать три, они получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Заключить контракт могут только жители Петербурга на срок от шести месяцев. Кандидаты, которые успешно прошли отбор, могут рассчитывать на единовременную выплату в сумме 300 000 рублей.

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