В Ленобласти заявили, что полностью сформировали именные дивизионы. Думают, что будут создавать новые

Артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский» полностью сформированы, вооружены и укомплектованы. Об этом 19 сентября заявили в пресс-службе администрации Ленобласти.
По данным властей, сейчас добровольцы проходят боевое слаживание. Вероятно, потом бойцов ждет отправка на спецоперацию на Украине, как это обещали при вступлении в петербургские батальоны.
«Ленинградская область рассматривает возможность продолжения формирования именных воинских формирований», — добавили в администрации.
«Фонтанка» ранее писала, что Законодательное собрание Петербурга отказалось спросить губернатора Александра Беглова, из какой строки бюджета города планируются выплаты участникам именных батальонов «Кронштадт», «Нева», «Павловск» и о размерах расходов казны. Вице-губернатор Алексей Корабельников отвечал, что размер помощи составляет 300 тысяч рублей и выплачивается в соответствии с действующим законодательством. А за подробностями предложил обратиться к военным.