«Губернаторские» 300 тысяч рублей петербургским добровольцам выдадут по закону. По какому — знают в военном комиссариате

В Смольном сообщили, на каких основаниях из бюджета выделят по 300 тысяч рублей материальной помощи добровольцам, которые отправятся на Украину.

«Предоставление гражданам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, заключившим контракт о прохождении военной службы в именных подразделениях, единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством», – говорится в ответе вице-губернатора Алексея Корабельникова на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. За дополнительной информацией вице-губернатор советует обращаться в Военный комиссариат Санкт-Петербурга.



Ранее депутат направлял запрос губернатору города о материальной помощи добровольцам, которых набирают в именные батальоны от Петербурга для участия в боевых действиях на Украине. В ответ вице-губернатор Николай Линченко подтвердил, что прошедшие отбор бойцы получат материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. А также уточнил, что это не противоречит 81 статье Бюджетного кодекса Российской Федерации.

«При этом в Смольном не сообщили, в соответствии с каким именно законодательством будут выделяться эти средства, – говорит Борис Вишневский. – Тогда я задал этот вопрос вице-губернатору Алексею Корабельникову. Если батальон насчитывает около 500 человек, а в городе планируется набрать три батальона, в общей сложности потребуется выделить около 450 миллионов рублей. Где в бюджете города эта строка? Я продолжу требовать эту информацию, потому что она имеет общественное значение».

