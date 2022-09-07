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    Боевые действия на Украине

    «Губернаторские» 300 тысяч рублей петербургским добровольцам выдадут по закону. По какому — знают в военном комиссариате

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    В Смольном сообщили, на каких основаниях из бюджета выделят по 300 тысяч рублей материальной помощи добровольцам, которые отправятся на Украину.

    «Предоставление гражданам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, заключившим контракт о прохождении военной службы в именных подразделениях, единовременной материальной помощи в размере 300 тысяч рублей осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством», – говорится в ответе вице-губернатора Алексея Корабельникова на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. За дополнительной информацией вице-губернатор советует обращаться в Военный комиссариат Санкт-Петербурга.

    Ранее депутат направлял запрос губернатору города о материальной помощи добровольцам, которых набирают в именные батальоны от Петербурга для участия в боевых действиях на Украине. В ответ вице-губернатор Николай Линченко подтвердил, что прошедшие отбор бойцы получат материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. А также уточнил, что это не противоречит 81 статье Бюджетного кодекса Российской Федерации.

    «При этом в Смольном не сообщили, в соответствии с каким именно законодательством будут выделяться эти средства, – говорит Борис Вишневский. – Тогда я задал этот вопрос вице-губернатору Алексею Корабельникову. Если батальон насчитывает около 500 человек, а в городе планируется набрать три батальона, в общей сложности потребуется выделить около 450 миллионов рублей. Где в бюджете города эта строка? Я продолжу требовать эту информацию, потому что она имеет общественное значение».

    Набор добровольцев в именной мотострелковый батальон для отправки на Украину в Петербурге начался в конце июля. От имени губернатора вербовщики обещали 100 тысяч сразу, на подготовку отводилось около месяца. В начале августа стало известно, что батальонов планируется набрать три, они получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Заключить контракт могут только жители Петербурга на срок от шести месяцев. Кандидаты, которые успешно прошли отбор, могут рассчитывать на единовременную выплату в сумме 300 000 рублей.

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