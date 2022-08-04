Петербургские «именные» батальоны получили названия. На Украину поедут «Кронштадт», «Нева» и «Балтика»

Стало известно, как будут называться три «именных» батальона, в которые набирают добровольцев-контрактников из Петербурга. Им обещают внушительную единовременную выплату, льготы и сохранение работы.
Как говорится в паблике «Пункт отбора на военную службу по контракту», подразделения получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Балтика». Заключить контракт могут только жители Петербурга на срок от шести месяцев. За гражданами, поступившими в такой батальон, обещают сохранить рабочее место.
«Кандидат, успешно прошедший отборочные мероприятия на военную службу, может рассчитывать на материальную поддержку в виде единовременной выплаты в сумме 300 000 рублей», — сказано в сообщении. Кроме того, дети участников СВО имеют право на льготное поступление в вузы, кадетские и нахимовские училища.
«Фонтанка» подробно писала о наборе в такой «именной» батальон. Сначала добровольцам предстоит боевое слаживание в Луге, а большая зарплата ждет только после отправки на спецоперацию. Подробнее о том, что еще рассказали нам в военкомате, читайте здесь.
В конце июля названия своих «именных» батальонов раскрыли власти Ленобласти — там ждут добровольцев для службы в артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский». Военным, попавшим в областные подразделения, обещают выплаты от региона в 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.