Петербургские «именные» батальоны получили названия. На Украину поедут «Кронштадт», «Нева» и «Балтика»

Стало известно, как будут называться три «именных» батальона, в которые набирают добровольцев-контрактников из Петербурга. Им обещают внушительную единовременную выплату, льготы и сохранение работы.



Как говорится в паблике «Пункт отбора на военную службу по контракту», подразделения получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Балтика». Заключить контракт могут только жители Петербурга на срок от шести месяцев. За гражданами, поступившими в такой батальон, обещают сохранить рабочее место.

