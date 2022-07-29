В Ленобласти раскрыли названия батальонов. В них ждут добровольцев для отправки на Украину

Стали известны названия именных батальонов Ленинградской области — «Невский» и «Ладожский». В них набирают контрактников на участия в спецоперации на территории Украины.

Как рассказали 28 июля в пресс-службе правительства Ленобласти, сейчас идет набор добровольцев для службы в артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский». Военным, попавшим в областные подразделения, обещают выплаты от региона в 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.