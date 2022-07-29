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    В Ленобласти раскрыли названия батальонов. В них ждут добровольцев для отправки на Украину

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    Стали известны названия именных батальонов Ленинградской области — «Невский» и «Ладожский». В них набирают контрактников на участия в спецоперации на территории Украины.

    Как рассказали 28 июля в пресс-службе правительства Ленобласти, сейчас идет набор добровольцев для службы в артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский». Военным, попавшим в областные подразделения, обещают выплаты от региона в 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.


    «Региональные льготы будут предоставлены всем военнослужащим дивизионов, независимо от места регистрации», — уточнили в правительстве.

    Подробности читайте в материале «Фонтанки» о наборе добровольцев в Петербурге и Ленобласти для отправки на Украину — в военкоматах рассказали об условиях службы. Сначала ожидается боевое слаживание в Луге, а большая зарплата ждет только после отправки на спецоперацию.

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    Комментарии 21

    zelf29 Июл 2022 в 17:11
    Удобрение.
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