«Люди к нам идут. Не рекой, но ручейком». Петербург готовит для Украины именной мотострелковый батальон

В Петербурге набирают добровольцев в именной батальон для отправки на Украину. От имени губернатора вербовщики обещают 100 тысяч сразу, а на подготовку отводят чуть больше месяца.

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Читатель «Фонтанки» рассказал, что ему звонили из военного комиссариата и предлагали заключить контракт с прохождением службы в «именном подразделении». Корреспонденту «Фонтанки», который позвонил под видом любопытствующего петербуржца, в военкомате Приморского района подтвердили: да, «в городе идет формирование мотострелкового батальона, нужны водители».



«Это подразделение от Петербурга, поэтому [будут] дополнительные выплаты, то есть по заключению контракта, контракт на полгода, губернаторские 100 тысяч получают кандидаты», — сказали в военкомате, пояснив, что при наличии положенных по закону документов могут отправить в течение пяти дней. В других военкоматах пояснили, что на Украину через пять дней никто не направит, сначала подготовка — чуть больше месяца.

«Слаживание [боевое] происходит в Луге, то есть вы едете в Лугу. Там вы получаете зарплату военнослужащего не в военное время, то есть звание, должность, все надбавки, премия, сложность-напряженность, как обычный человек. После того как вы проходите медкомиссию, слаживание, вас назначают на должность, подписываете контракт, вам выплачивают 100 тысяч. Когда подразделение поедет на запад, вам платят 53 доллара в сутки плюс «наступательные» 8 тысяч в сутки. Плюс доплаты за боевые заслуги: БМП (боевая машина пехоты), беспилотник — 50 тысяч рублей, танк — 100 тысяч рублей. То есть там люди получают от 200 тысяч до полумиллиона», — рассказала сотрудница Приморского военкомата.



Итоговая сумма, уточнила она, зависит от того, как себя проявишь. «Поэтому люди к нам идут. Не рекой, но ручейком», — сказал женский голос в трубке. Контракт с Минобороны не означает потерю гражданской работы. В военкомате выдадут документ, он носит рекомендательный характер, но частная компания, если она законопослушная, на основе этой бумаги должна гарантировать сохранение рабочего места. «То есть они на ваше место возьмут человека, но с условием, что это пока вы на контракте находитесь, а потом вам ваше место вернут», — была полна оптимизма сотрудница петербургского военкомата.



О том, что именной батальон формируется также в Ленобласти, 12 июля сообщила администрация муниципального образования «Муринское городское поселение».

Название соседи пока тоже не придумали, но по телефону в областном военкомате, у которого, кстати, тоже оказалось женское лицо, «Фонтанке» уточнили детали службы. Они немного отличаются от петербургских. Во-первых, срок контракта — от шести месяцев до года.

Новобранца также отправляют в Лугу, где три месяца проходит боевое слаживание. В первый месяц платят около 150 тысяч рублей. Сумма складывается из 100 тысяч «губернаторских», 30 тысяч от военной части и «других выплат». На втором месяце сумма уменьшается — 50 тысяч рублей «губернаторских» и 30 тысяч рублей от военной части. Такая же оплата и в заключительный месяц обучения.



«Через три месяца вы едете на Украину, уже подготовленный, — сказала вербовщица. — Там у вас начинает идти стаж — один день за три дня. Заработная плата — от 250 тысяч. Смотря как вы себя проявите, какой у вас будет опыт».

Для детей, добавила она, «губернатор будет оплачивать поступление в институты, садики без очередей, что сейчас актуально, школы». После окончания контракта полагается удостоверение участника боевых действий, которое тоже предусматривает «всякие скидки», «за ранение — три миллиона и два миллиона добавляет наш губернатор», буднично перечислила перспективы.



Информация о том, что для отправки на Украину в регионах начали формировать именные воинские подразделения, появилась в начале июля. Идея в том, чтобы «объединить земляков, которым будет проще служить плечом к плечу», — объяснял журналистам военный комиссар Амурской области Денис Агеев. В Казани начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Токмаков рассказал, что в республике будет сформировано два подразделения, на военную подготовку отводят месяц, единовременная выплата составляет 200 тысяч, а контракт заключают на четыре месяца. У именных батальонов будут свои командиры, опознавательные знаки, шевроны, говорил Токмаков. Позднее в Татарстане определились с названиями — «Алга» и «Тимер», что в переводе с татарского означает — «Вперед» и «Железный».



В Курской области в «Сейм» уже набрали 200 добровольцев. Нижегородцы формируют танковый батальон имени Кузьмы Минина. Пермяки доукомплектовали «Парму», объявлен набор в «Молот». Оренбург представлен батальоном «Яик», Киров — «Вяткой», а Иркутск — «Ангарой». СМИ сообщали также, что «собянинский полк» формирует Москва, однако официальной информации нет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ему «ничего об этом неизвестно».

