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    Боевые действия

    «Вагнер» остаётся? Пригожин заявил, что ЧВК пообещали снаряды и Суровикина

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    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который анонсировал вывод подразделений из Артемовска (другое название – Бахмут), рассказал о возможных подвижках в ситуации с боеприпасами.

    Напомним, что 5 мая Пригожин записал эмоциональное видеообращение на фоне тел погибших «вагнеровцев». Он сообщил, что ЧВК испытывает серьезную нехватку боеприпасов, и именно это причина «неоправданно больших потерь». В тот же день Пригожин заявил о намерении оставить позиции в Артёмовске 10 мая – чтобы «зализать раны». Предприниматель попросил Генштаб подписать распоряжение о передаче боевых позиций подразделениям Минобороны РФ.

    После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил заменить бойцов «Вагнера» спецназом «Ахмат». Он отправил президенту Владимиру Путину письмо с этой просьбой. Евгений Пригожин в ответ подтвердил готовность уступить место «Ахмату». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не стал комментировать возможный вывод ЧВК из Артемовска, но отметил, что в Кремле видели заявление Пригожина.

    В начале первого ночи 7 мая Пригожин снова подтвердил намерение уйти из Артемовска. «Операция «Бахмутская мясорубка» по причине отсутствия боеприпасов у ЧВК «Вагнер» закончена. Больше нечем рубить ВСУ», – говорил предприниматель в аудиосообщении.

    Но около полудня пресс-служба Пригожина опубликовала новое его заявление. https://t.me/concordgroup_official/912 Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о некоем распоряжении. «Сегодня ночью получили боевое распоряжение… нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется… нам говорят о том, что мы можем действовать в Артёмовске так, как считаем нужным и нам дают [заместителя командующего Объединённой группировкой Сергея] Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» во взаимодействии с Министерством обороны», – сообщает Пригожин.

    Пока не ясно, как эти решения повлияют на ход боев в Артемовске и ситуацию с возможным уходом оттуда «Вагнера». Подробнее об участии этой ЧВК в боевых действиях в Донбассе читайте здесь.

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