«Вагнер» остаётся? Пригожин заявил, что ЧВК пообещали снаряды и Суровикина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который анонсировал вывод подразделений из Артемовска (другое название – Бахмут), рассказал о возможных подвижках в ситуации с боеприпасами.



Напомним, что 5 мая Пригожин записал эмоциональное видеообращение на фоне тел погибших «вагнеровцев». Он сообщил, что ЧВК испытывает серьезную нехватку боеприпасов, и именно это причина «неоправданно больших потерь». В тот же день Пригожин заявил о намерении оставить позиции в Артёмовске 10 мая – чтобы «зализать раны». Предприниматель попросил Генштаб подписать распоряжение о передаче боевых позиций подразделениям Минобороны РФ.

