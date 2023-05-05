Пригожин: ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута зализать раны

ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Об этом заявил основатель организации Евгений Пригожин в своём официальном Telegram-канале. И опубликовал обращение к начальнику генерального штаба, министру обороны и верховному главнокомандующему.



«Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута потому, что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — говорится в опубликованном им 5 мая обращении.

