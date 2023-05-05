Пригожин: ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута зализать раны

ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Об этом заявил основатель организации Евгений Пригожин в своём официальном Telegram-канале. И опубликовал обращение к начальнику генерального штаба, министру обороны и верховному главнокомандующему.
«Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что
В документе он также пишет, что «наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились еще в начале апреля, что «силы противника превосходят нас в пять раз» и что «из-за отсутствия боеприпасов» потери организации растут с геометрической прогрессией с каждым днем, а «дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет
«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях», — сообщил Пригожин.
2 апреля Евгений Пригожин отчитывался о поднятии российского флага над администрацией Артемовска (украинское название Бахмут). «Юридически мы взяли Бахмут», — говорил он.
А 10 апреля кадры из Артемовска показывал врио главы ДНР Денис Пушилин, который в сопровождении бойцов «Вагнера» проехался по городу. Тогда отмечалось, что целых зданий в городе «вообще нет». Пушилин пообещал, что Артемовск отстроят.