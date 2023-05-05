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    Боевые действия

    Пригожин: ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута зализать раны

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    ЧВК «Вагнер» уйдет из Бахмута 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Об этом заявил основатель организации Евгений Пригожин в своём официальном Telegram-канале. И опубликовал обращение к начальнику генерального штаба, министру обороны и верховному главнокомандующему.

    «Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута потому, что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — говорится в опубликованном им 5 мая обращении.

    В документе он также пишет, что «наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились еще в начале апреля, что «силы противника превосходят нас в пять раз» и что «из-за отсутствия боеприпасов» потери организации растут с геометрической прогрессией с каждым днем, а «дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90 %».

    «Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях», — сообщил Пригожин.

    2 апреля Евгений Пригожин отчитывался о поднятии российского флага над администрацией Артемовска (украинское название Бахмут). «Юридически мы взяли Бахмут», — говорил он.

    А 10 апреля кадры из Артемовска показывал врио главы ДНР Денис Пушилин, который в сопровождении бойцов «Вагнера» проехался по городу. Тогда отмечалось, что целых зданий в городе «вообще нет». Пушилин пообещал, что Артемовск отстроят.

    Бизнесмен Евгений Пригожин 20 февраля заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери группы увеличились вдвое. Все из-за того, что в министерстве якобы ждут его извинений и не направляют боеприпасы в нужном количестве.

    Однако Министерство обороны РФ на следующий день опровергло информацию, что штурмовые бригады «Вагнер» на Артемовском направлении остро нуждаются в боеприпасах. «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — утверждают в ведомстве.

    В Минобороны подчеркнули, что заявки на поставки выполняются в кратчайшие сроки. Но основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин молниеносно опроверг заявление Министерства обороны. Вечером того же дня аудиозапись появилась в Telegram-канале его пресс-службы.

    23 февраля Пригожин заявил, что получил сообщение о начале отгрузки боеприпасов для «Вагнера».

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