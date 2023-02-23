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    «Вероятно, поезд тронулся». Пригожин заявил, что получил сообщение о начале отгрузки боеприпасов для «Вагнера»

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    Бизнесмен Евгений Пригожин, который раскритиковал Минобороны РФ из-за ситуации с поставкой боеприпасов для ЧВК «Вагнер», заявил, что по данному вопросу «поезд тронулся». Слова предпринимателя 23 февраля приводит его пресс-служба.

    «Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал Пригожин.

    Он поблагодарил всех, кто помог этого добиться, и отметил, что эти люди «спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину».

    В начале этой недели Пригожин заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери группы увеличились вдвое. Все из-за того, что в министерстве якобы ждут его извинений и не направляют боеприпасы в нужном количестве.

    В Минобороны с этим не согласились и сказали, что «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности». Ответ Пригожина не заставил себя ждать, он сообщил, что «ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач», а заверения министерства бизнесмен считает «плевком в сторону ЧВК и попыткой скрыть свои преступления».

    В Кремле не стали комментировать баталии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится к проведению СВО», поэтому вопрос следует адресовать в Минобороны.

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