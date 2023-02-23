«Вероятно, поезд тронулся». Пригожин заявил, что получил сообщение о начале отгрузки боеприпасов для «Вагнера»

Бизнесмен Евгений Пригожин, который раскритиковал Минобороны РФ из-за ситуации с поставкой боеприпасов для ЧВК «Вагнер», заявил, что по данному вопросу «поезд тронулся». Слова предпринимателя 23 февраля приводит его пресс-служба.



«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — сказал Пригожин.



Он поблагодарил всех, кто помог этого добиться, и отметил, что эти люди «спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину».

