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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны опровергли информацию о нехватке боеприпасов у бойцов «Вагнера» под Артемовском. Пригожин не согласен

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    Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что штурмовые бригады ЧВК «Вагнер» на Артемовском направлении остро нуждаются в боеприпасах. Об этом вечером 21 февраля сообщили в военном ведомстве.

    «Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — утверждают в Минобороны.

    В МО уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам было направлено 1660 снарядов к системам залпового огня, 980 боеприпасов для танков и свыше 10 тысяч — для артиллерии и минометов. В ведомстве особо подчеркнули, что заявки на поставки выполняются в кратчайшие сроки. Минобороны пообещало, что в ближайшие дни штурмовики получат боеприпасы по заявкам, а с 25 февраля стартуют поставки по заявкам на март.

    При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин молниеносно опроверг данное заявление Министерства обороны. Аудиозапись появилась в телеграм-канале его пресс-службы вечером того же дня.

    «Хочу еще раз подчеркнуть, уж коли мы перешли на публичную переписку с Минобороны, ЧВК «Вагнер» недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач», — резко ответил Пригожин.

    Бизнесмен назвал заверения МО «плевком в сторону ЧВК и попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг». Не обошел Пригожин вниманием и тот факт, что Минобороны называет вагнеровцев «добровольцами».

    «Что касается других добровольческих подразделений, то их нет. Есть ЧВК «Вагнер». Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте это в СМИ, народу России, обманывая его при этом», — заявил Пригожин.

    Основатель ЧВК также добавил, что все документы готов предоставить военной прокуратуре и военной контрразведке.

    Днем ранее Евгений Пригожин заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери группы увеличились вдвое. Все из-за того, что в министерстве якобы ждут его извинений и не направляют боеприпасы в нужном количестве.

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    Минобороны РФЧВК ВагнерЕвгений ПригожинБоевые действия на Украине

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