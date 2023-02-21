В Минобороны опровергли информацию о нехватке боеприпасов у бойцов «Вагнера» под Артемовском. Пригожин не согласен

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что штурмовые бригады ЧВК «Вагнер» на Артемовском направлении остро нуждаются в боеприпасах. Об этом вечером 21 февраля сообщили в военном ведомстве.

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — утверждают в Минобороны.

В МО уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам было направлено 1660 снарядов к системам залпового огня, 980 боеприпасов для танков и свыше 10 тысяч — для артиллерии и минометов. В ведомстве особо подчеркнули, что заявки на поставки выполняются в кратчайшие сроки. Минобороны пообещало, что в ближайшие дни штурмовики получат боеприпасы по заявкам, а с 25 февраля стартуют поставки по заявкам на март.