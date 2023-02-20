«Я прошу, дайте нам боеприпасы». Пригожин заявил, что из-за конфликта с Минобороны потери у вагнеровцев увеличились вдвое

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что боеприпасы в нужном количестве ему готовы предоставить только после принесения извинений. При этом создатель частной армии говорит, что не понимает, перед кем ему нужно виниться и почему Минобороны отрезало его от снабжения. Заявление опубликовала 20 февраля пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

По словам Пригожина, вопрос о поставке боеприпасов остается нерешенным, хотя в стране они есть. В короткие сроки, по его словам, было налажено производство в нужных объемах. Однако ни личные знакомства, ни связи в высоких кабинетах не могут помочь преодолеть «снарядный голод», который внезапно стали испытывать бойцы ЧВК «Вагнер».



«Ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать [боеприпасы]. Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, показывая пальцем вверх и говорят о том, что «вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. <...> И поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы», — говорится в обращении Пригожина. Он отмечает, что ранее подобных проблем не было, с тем же Сергеем Суровикиным в его бытность командующим группировкой войск в зоне СВО не возникало разногласий. В январе, напомним, ранг командования был повышен, и руководителем боевых действий стал начальник Генштаба Валерий Герасимов.



В своем заявлении Евгений Пригожин спрашивает, перед кем именно ему нужно извиниться, и говорит, что из-за дефицита боеприпасов погибает больше не только его бойцов, но и военнослужащих Минобороны, которых вагнеровцы больше не могут прикрывать.

«Я просто говорю: оставьте свои капризы, оставьте свои принципы и дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос, что вы завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по дубаям, не стесняясь ничего, в тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я прошу, дайте нам боеприпасы», — говорится в аудиосообщении, распространенном пресс-службой «Конкорд».



Летом Евгений Пригожин во время поездок по российским колониям говорил, что расход боеприпасов в ЧВК «Вагнер» «приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде». К осени военные успехи вагнеровцев стали слишком очевидны. На этом фоне все чаще звучали сомнения в компетенции военного руководства операцией. Со стороны Пригожина все громче звучали упреки в адрес элиты, которая не понимает серьезность положения в стране. Большая размолвка случилась из-за города Соледар. В январе, за два дня до смены командования группировкой войск Минобороны, Пригожин заявлял, что бои за город ведут исключительно его подразделения, безо всякой поддержки со стороны государственного военного ведомства. 11 января он сообщил, что Соледар перешел под контроль вагнеровцев. Минобороны настаивало, что были задействованы силы ВДВ и артиллерия. И только через два дня отдельным сообщением признало, что городские кварталы брали «добровольцы штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер». Это был первый и единственный раз, когда частную армию упомянули в сводке Минобороны.

