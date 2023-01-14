А у нас тут своя спецоперация. Как официальные лица сообщают стране противоположные новости

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Только за эту неделю сообщения, посвященные одним и тем же поводам, показали, что информационный рычаг в России перетягивают туда-сюда несколько рук. Стоит одному спикеру выдать громкую новость — через минуту откликается другой, не менее официальный, и полностью ее развенчивает.



Соледар Самый показательный пример — это взятие Соледара. Только ленивый не вспомнил фразу о том, что у победы «тысяча отцов». О продвижении российских военных сообщал неформальный лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин чуть ли не в режиме онлайн-трансляции. Не забывая уточнить: «В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер»». В итоге 11 января в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появилось закономерное: «Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара».

Уже в пятницу подключилось Минобороны, отчитываясь и перечисляя: «Вечером 12-го января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении… Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)… Боевыми расчетами средств ПВО группировки российских войск в районе Соледара сбито девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам… В ходе действий по освобождению Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали с ходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон».

Журналисты в массовом порядке начали писать запросы Пригожину — почему информация Минобороны и ЧВК так различается. Пригожин не промолчал: «У ЧВК «Вагнер» постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги». Но тут же и признался, что мог бы сказать больше: «На эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал». Зато в телеграм-канале «Кепка Пригожина» опубликовали заявление главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева: «Читаю с удивлением сводку Минобороны. Не было ни одного десантника на Соледаре, десантники это сами подтверждают. Соледар был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК «Вагнер». И не нужно оскорблять бойцов тем, что унижается их заслуга. Вы их этим демотивируете. Надо воевать, а не членами меряться и воровать чужие заслуги».

Минобороны, кажется, прислушалось — или просто устало множить сущности. Вечером 13 января появилось пояснение от Министерства: из него получалось, что наступление «на данном тактическом направлении» совершала «разнородная группировка российских войск», а вот штурм городских кварталов Соледара — это да, ЧВК. Бахмут-Артемовск Про Артемовск (он же Бахмут) Пригожин тоже говорил: «Я знаю под Бахмутом каждый перекрёсток и не видел там никого, кроме ЧВК «Вагнер»». Однако в ночь на 13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что силы РФ взяли Артемовск «в оперативное окружение».

Через «Кепку Пригожина» вновь ответил Андрей Трошев: «Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен, — мы вам сообщим». И вновь: «Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска — не что иное, как введение россиян в заблуждение». Кимаковский намек понял и назвал свои слова о блокировании Артемовска «преждевременными».



Мобилизация многодетных В случае с разноголосицей по Соледару понятны мотивы говорящих, да и вообще отношения Пригожина с командованием ВС РФ — это отдельный сюжет. С Артемовском мог сыграть роль туман того, чем нельзя называть происходящее на фронте. А вот что случилось с информацией об отмене отсрочки по мобилизации для отцов с тремя детьми, сказать сложно.

Сначала о решении отменить отсрочку рассказал военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Позднее это подтвердила депутат Госдумы Нина Останина — в интервью «Фонтанке» она подробно изложила свое негативное мнение о таких шагах и пояснила, для чего отсрочку все же отменили. Считаные часы спустя выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему».

Спекуляции закончились, недоумение осталось. Сама Нина Останина радостно сообщила, что все причастные заставили обратить внимание на «непродуманную инициативу Генштаба об отмене отсрочки для многодетных отцов с тремя детьми». После чего, конечно, в телеграм-пространстве провластного толка зашептали: «Дискредитация…» Сборы для неслуживших На фоне намеков по поводу увеличения срока службы и планов по повышению призывного возраста депутаты продолжают фонтанировать идеями. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что после изменения возрастных ограничений люди старше 30 лет — в том числе неслужившие — будут отправляться на сборы для получения военно-учетной специальности. Глава того же комитета ГД генерал-полковник Андрей Картаполов тут же назвал это личным мечтами самого Соболева, не связанными с реальностью.