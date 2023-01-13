Что означает отмена директивы о мобилизации многодетных отцов — объясняет депутат Останина

В пятницу, 13 января, стало известно об отмене директивы Генштаба по поводу отцов троих детей. С октября внутренним ведомственным документом военкоматам было указано не призывать их по мобилизации. С тех пор несколько тысяч таких мобилизованных вернулись домой, но теперь этот процесс, похоже, закончился.
В Госдуме с сентября лежит законопроект, который наложил бы запрет на мобилизацию всех многодетных родителей, чтобы это решение не зависело от внутренних директив Генштаба и доброй воли и желаний военкомов, а было бы четким, гласным и всем понятным. «Фонтанка» спросила у автора законопроекта, председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной (КПРФ), какова судьба этого документа и каковы шансы на возвращение домой уже призванных мобилизованных отцов.
— О судьбе этого законопроекта сегодня никто не скажет. Депутаты возвращаются с региональной недели только 16 числа. Тогда же только первый совет Думы созовут. До этого дня никто ничего не скажет.
Но сейчас этот законопроект, как и все остальные, касающиеся отсрочек от мобилизации, находится в комитете по обороне. И, честно говоря, до ухода на каникулы, когда мы проговаривали это с комитетом, первоочередной шанс на принятие был лишь у законопроекта, дающего отсрочку отцам детей-инвалидов.
Ну а поскольку сейчас, как известно, частичная мобилизация завершилась, естественно, каких-либо изменений в законодательство не вносится.
— Довольно много многодетных отцов в свое время было возвращено из учебок и даже чуть ли не с линии фронта. А означают ли сегодняшние новости об отмене директивы, что им теперь придется снова надевать форму?
— Да, более 9 тысяч было возвращено. Нынешнее решение не означает, что они снова будут мобилизованы. Закон обратной силы не имеет. Речь идет о том, что сейчас, к сожалению, возможно, действительно вышла директива об отмене того, что было подписано Генштабом 4 октября, хотя подтверждений этому пока нет.
Вчера у меня была член совета по правам человека Ирина Киркора, которая показала то, что в социальных сетях ей присылают из Ставропольского края. Якобы военком там показал и дал возможность сфотографировать титульный лист директивы Генштаба об отмене того решения. И, собственно говоря, у нее только этот документ. Никакого другого — нет.
Еще 30 декабря я направила правительственную телеграмму в Генштаб по этому поводу. И позавчера мне сказали: ну что вы хотите, у нас праздники, у нас каникулы, поэтому на вашу телеграмму ответа нет.
Очень много писем депутатам приходит от избирателей. Всего по мобилизации
Но есть трудности. С самого начала, когда принимались поправки в директиву Генштаба, нас предупреждали, что новых многодетных отцов постараются не брать, и жестко предупредили об этом всех военкомов. Но вернуть, если они находятся не в учебке, а уже на передовой, будет очень трудно. И похоже, эти трудности возобладали. Это физически тяжело сделать, согласитесь. Ну и понятно, по моральным соображениям, если твой товарищ вернулся домой, а ты продолжаешь воевать, этот вопрос ведет к падению морального духа. Вернее, может вести — по мнению самих командиров.
Поэтому, похоже, сейчас будет прекращено возвращение тех многодетных, кого не успели вернуть по той директиве. Но речь совершенно не идет о том, что тех, кого призвали по ошибке, снова вызовут.
— Известно ли количество многодетных отцов, оставшихся в зоне боевых действий, несмотря на директивы Генштаба?
— А вот этой статистики нет. В том-то и большая беда. Отталкиваемся только от цифры, что на первом этапе вернули 9 тысяч. Сейчас неизвестно, сколько вернут. Потому что суды на основании этой директивы, как правило, становились на сторону многодетных отцов. И вступившие в силу решения суда есть.
Кстати, буквально вчера я получила ответ на свой запрос, что даже после того, как вышла директива об отмене этого правила, многодетного отца вчера вернули из части. То есть есть и такие факты.
— По вашей оценке, счет многодетных отцов, оставшихся частично мобилизованными, идет на сотни или на тысячи?
— Если только на первом этапе вернули 9 тысяч, то, конечно, речь не о сотнях. Помните высказывание президента о том, что очень много накуролесили тогда? К сожалению, речь идет о тысячах.
У нас в России сейчас 1,5 миллиона семей именно с тремя детьми. А всего — 2,5 миллиона многодетных семей. Отцов четверых детей не призывали, а вот с тремя — похоже, военкоматы поработали вслепую. И к сожалению, речь не о 9 тысячах, а о гораздо большем числе. У меня вот только сейчас 1,5 тысячи подписчиков, которые высказывают свое возмущение, просьбы, обращения и так далее. Это только у одного депутата — а сколько у нас депутатов!
В Дагестане вообще не работала та директива, если честно. И сейчас несколько регионов: тот же Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край — это регионы, где больше всего многодетных отцов было призвано.
— Какой у вас все же прогноз по поводу вашего законопроекта? Чтобы семьи, планируя свое будущее, ориентировались не на полусекретные директивы Генштаба и на добрую волю военкома, а именно на полновесный закон Российской Федерации?
— У меня хороший отзыв о законе по отсрочке для отцов детей-инвалидов. Даже если это только один ребенок. Но судя по ситуации, которая складывается вокруг многодетных, у меня большие опасения, что закон об отцах троих детей будут долго держать и не выпускать на первое чтение.
— А пришли ли уже отзывы из регионов? Последняя итерация в прохождении законопроекта там была именно такой. Причем срок подачи отзывов был обозначен еще «до 27 октября».
— Комитет по обороне Госдумы якобы направил проект в регионы, но, к сожалению, я не знаю, какие в комитете есть на эту тему отзывы. Потому что комитет не обязан до того, как выносит на обсуждение, никого знакомить с ними. Может быть, регионы что-то и ответили, но я об этом не знаю. Это станет известно, когда комитет будет выносить законопроект на первое чтение.
— Кроме мобилизации многодетных отцов, есть и другая, возможно, даже более драматичная коллизия — случаи, когда уход отца в армию приводит к попаданию ребенка в детский дом. Это гипотетические истории с отцами-одиночками, как имеющими такой статус официально, так и воспитывающими детей одни без формального статуса.
— Если это отец-одиночка, по действующему законодательству будут только смотреть, какое у него число детей. Если это двое детей, то гарантировать ничего нельзя.
Мы с таким уже столкнулись. У нас есть руководитель аппарата, и его близкий знакомый — педагог, у которого умерла жена, а ребенок оканчивал школу — 16 лет. И было такое опасение, что отца могут призвать. Но не призвали.
Сейчас никаких законов и официальных указаний на этот счет нет. Мы вносили поправку в действующий закон «О воинской обязанности…» от 1998 года с тем, чтобы отцов-одиночек не призывали. Но пока ни одна наша инициатива по законам о мобилизации, к сожалению, не принята. Я надеюсь лишь, что здесь будет преобладать здравый смысл, а не какие-то директивы и нормативные документы.
Однако справедливости ради, из
Беседовал многодетный отец Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»