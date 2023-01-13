Что означает отмена директивы о мобилизации многодетных отцов — объясняет депутат Останина

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В пятницу, 13 января, стало известно об отмене директивы Генштаба по поводу отцов троих детей. С октября внутренним ведомственным документом военкоматам было указано не призывать их по мобилизации. С тех пор несколько тысяч таких мобилизованных вернулись домой, но теперь этот процесс, похоже, закончился.



В Госдуме с сентября лежит законопроект, который наложил бы запрет на мобилизацию всех многодетных родителей, чтобы это решение не зависело от внутренних директив Генштаба и доброй воли и желаний военкомов, а было бы четким, гласным и всем понятным. «Фонтанка» спросила у автора законопроекта, председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной (КПРФ), какова судьба этого документа и каковы шансы на возвращение домой уже призванных мобилизованных отцов.



— О судьбе этого законопроекта сегодня никто не скажет. Депутаты возвращаются с региональной недели только 16 числа. Тогда же только первый совет Думы созовут. До этого дня никто ничего не скажет.



Но сейчас этот законопроект, как и все остальные, касающиеся отсрочек от мобилизации, находится в комитете по обороне. И, честно говоря, до ухода на каникулы, когда мы проговаривали это с комитетом, первоочередной шанс на принятие был лишь у законопроекта, дающего отсрочку отцам детей-инвалидов.

Ну а поскольку сейчас, как известно, частичная мобилизация завершилась, естественно, каких-либо изменений в законодательство не вносится.

— Довольно много многодетных отцов в свое время было возвращено из учебок и даже чуть ли не с линии фронта. А означают ли сегодняшние новости об отмене директивы, что им теперь придется снова надевать форму?



— Да, более 9 тысяч было возвращено. Нынешнее решение не означает, что они снова будут мобилизованы. Закон обратной силы не имеет. Речь идет о том, что сейчас, к сожалению, возможно, действительно вышла директива об отмене того, что было подписано Генштабом 4 октября, хотя подтверждений этому пока нет.

Вчера у меня была член совета по правам человека Ирина Киркора, которая показала то, что в социальных сетях ей присылают из Ставропольского края. Якобы военком там показал и дал возможность сфотографировать титульный лист директивы Генштаба об отмене того решения. И, собственно говоря, у нее только этот документ. Никакого другого — нет.



Еще 30 декабря я направила правительственную телеграмму в Генштаб по этому поводу. И позавчера мне сказали: ну что вы хотите, у нас праздники, у нас каникулы, поэтому на вашу телеграмму ответа нет.



Очень много писем депутатам приходит от избирателей. Всего по мобилизации 1 200 писем пришло, и только за неполный январь — уже 40 писем. Главный вопрос — не случится ли так, что тех, кого уже вернули, снова сейчас мобилизуют. Нет, этого не случится, потому что частичная мобилизация завершена. Об этом конкретно сказал президент. Тут можно не бояться.



Но есть трудности. С самого начала, когда принимались поправки в директиву Генштаба, нас предупреждали, что новых многодетных отцов постараются не брать, и жестко предупредили об этом всех военкомов. Но вернуть, если они находятся не в учебке, а уже на передовой, будет очень трудно. И похоже, эти трудности возобладали. Это физически тяжело сделать, согласитесь. Ну и понятно, по моральным соображениям, если твой товарищ вернулся домой, а ты продолжаешь воевать, этот вопрос ведет к падению морального духа. Вернее, может вести — по мнению самих командиров.



Поэтому, похоже, сейчас будет прекращено возвращение тех многодетных, кого не успели вернуть по той директиве. Но речь совершенно не идет о том, что тех, кого призвали по ошибке, снова вызовут.

— Известно ли количество многодетных отцов, оставшихся в зоне боевых действий, несмотря на директивы Генштаба?

— А вот этой статистики нет. В том-то и большая беда. Отталкиваемся только от цифры, что на первом этапе вернули 9 тысяч. Сейчас неизвестно, сколько вернут. Потому что суды на основании этой директивы, как правило, становились на сторону многодетных отцов. И вступившие в силу решения суда есть.



Кстати, буквально вчера я получила ответ на свой запрос, что даже после того, как вышла директива об отмене этого правила, многодетного отца вчера вернули из части. То есть есть и такие факты.

— По вашей оценке, счет многодетных отцов, оставшихся частично мобилизованными, идет на сотни или на тысячи?



— Если только на первом этапе вернули 9 тысяч, то, конечно, речь не о сотнях. Помните высказывание президента о том, что очень много накуролесили тогда? К сожалению, речь идет о тысячах.

У нас в России сейчас 1,5 миллиона семей именно с тремя детьми. А всего — 2,5 миллиона многодетных семей. Отцов четверых детей не призывали, а вот с тремя — похоже, военкоматы поработали вслепую. И к сожалению, речь не о 9 тысячах, а о гораздо большем числе. У меня вот только сейчас 1,5 тысячи подписчиков, которые высказывают свое возмущение, просьбы, обращения и так далее. Это только у одного депутата — а сколько у нас депутатов!

В Дагестане вообще не работала та директива, если честно. И сейчас несколько регионов: тот же Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край — это регионы, где больше всего многодетных отцов было призвано.



— Какой у вас все же прогноз по поводу вашего законопроекта? Чтобы семьи, планируя свое будущее, ориентировались не на полусекретные директивы Генштаба и на добрую волю военкома, а именно на полновесный закон Российской Федерации?

— У меня хороший отзыв о законе по отсрочке для отцов детей-инвалидов. Даже если это только один ребенок. Но судя по ситуации, которая складывается вокруг многодетных, у меня большие опасения, что закон об отцах троих детей будут долго держать и не выпускать на первое чтение.

— А пришли ли уже отзывы из регионов? Последняя итерация в прохождении законопроекта там была именно такой. Причем срок подачи отзывов был обозначен еще «до 27 октября».

— Комитет по обороне Госдумы якобы направил проект в регионы, но, к сожалению, я не знаю, какие в комитете есть на эту тему отзывы. Потому что комитет не обязан до того, как выносит на обсуждение, никого знакомить с ними. Может быть, регионы что-то и ответили, но я об этом не знаю. Это станет известно, когда комитет будет выносить законопроект на первое чтение.



— Кроме мобилизации многодетных отцов, есть и другая, возможно, даже более драматичная коллизия — случаи, когда уход отца в армию приводит к попаданию ребенка в детский дом. Это гипотетические истории с отцами-одиночками, как имеющими такой статус официально, так и воспитывающими детей одни без формального статуса.

— Если это отец-одиночка, по действующему законодательству будут только смотреть, какое у него число детей. Если это двое детей, то гарантировать ничего нельзя.

Мы с таким уже столкнулись. У нас есть руководитель аппарата, и его близкий знакомый — педагог, у которого умерла жена, а ребенок оканчивал школу — 16 лет. И было такое опасение, что отца могут призвать. Но не призвали.

Сейчас никаких законов и официальных указаний на этот счет нет. Мы вносили поправку в действующий закон «О воинской обязанности…» от 1998 года с тем, чтобы отцов-одиночек не призывали. Но пока ни одна наша инициатива по законам о мобилизации, к сожалению, не принята. Я надеюсь лишь, что здесь будет преобладать здравый смысл, а не какие-то директивы и нормативные документы.



Однако справедливости ради, из 1 200 писем с жалобами не было ни одной о том, что забрали отца-одиночку. Все же дает надежду то, что ответственными за мобилизацию назначили губернаторов, и они сами вошли в призывные комиссии. Я была, например, в Ульяновске, беседовала с губернатором Алексеем Русских, он сам участвует в работе каждого заседания комиссии. И я вижу там человеческое начало. И надеюсь на это.

Беседовал многодетный отец Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

