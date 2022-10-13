    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.49eur62.59

    Мобилизация

    «Жест доброй воли». В Госдуме говорят, что отцы с тремя детьми получили отсрочку от мобилизации

    5011
    4 комментария

    Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. По его словам, разъяснения Минобороны предназначены «для служебного пользования», поэтому до сих пор не опубликованы. Официальных документов на этот счет нет.

    «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — сказал он 13 октября «Парламентской газете».

    Об изменении условий отсрочки для многодетных отцов ранее писала и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ссылаясь на порядок предоставления отсрочек от 4 октября, который «утвержден» начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Она отмечала, что военкоматы наличие такого документа отрицают и руководствуются действующим законом. Депутат просила министра Сергея Шойгу «публично и доходчиво разъяснить военным комиссариатам и гражданам наличие указанного Порядка предоставления отсрочек».

    10 октября председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также сообщил, что «Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу разослал указания в военкоматы», согласно которым отсрочка полагается, в том числе, отцам с тремя детьми в возрасте до 16 лет.

    При этом, по его словам, военкоматы отрицали поступление такого указа. «Информация о проблеме до коллег из Минобороны была доведена несколькими комитетами Думы, ожидаем, что военкоматам будет разъяснена необходимость следовать указаниям Генштаба», — пишет он уже 13 октября.

    Законопроект, которым предлагается предоставлять отсрочку от мобилизации россиянам, имеющим трех и более детей до 18 лет, а не четырех, как это предусмотрено действующим законодательством, был внесен в Госдуму еще 28 сентября. Однако на голосование его все еще не вынесли. Официально Минобороны не сообщало о каком-либо изменении правил для многодетных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close