«Жест доброй воли». В Госдуме говорят, что отцы с тремя детьми получили отсрочку от мобилизации

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. По его словам, разъяснения Минобороны предназначены «для служебного пользования», поэтому до сих пор не опубликованы. Официальных документов на этот счет нет.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — сказал он 13 октября «Парламентской газете».



Об изменении условий отсрочки для многодетных отцов ранее писала и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, ссылаясь на порядок предоставления отсрочек от 4 октября, который «утвержден» начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Она отмечала, что военкоматы наличие такого документа отрицают и руководствуются действующим законом. Депутат просила министра Сергея Шойгу «публично и доходчиво разъяснить военным комиссариатам и гражданам наличие указанного Порядка предоставления отсрочек».



10 октября председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также сообщил, что «Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу разослал указания в военкоматы», согласно которым отсрочка полагается, в том числе, отцам с тремя детьми в возрасте до 16 лет.

При этом, по его словам, военкоматы отрицали поступление такого указа. «Информация о проблеме до коллег из Минобороны была доведена несколькими комитетами Думы, ожидаем, что военкоматам будет разъяснена необходимость следовать указаниям Генштаба», — пишет он уже 13 октября.

