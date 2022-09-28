В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя детьми

Законопроект, которым предлагается предоставлять отсрочку от мобилизации россиянам, имеющим трех и более детей до 18 лет, внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от КПРФ и направлен спикеру Вячеславу Володину. Документ опубликован 28 сентября в базе нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а конкретно в статью 18, где идет речь о предоставлении отсрочки.
Ее предлагают давать тем, кто имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет. Кроме того, предполагается отсрочка для гражданина с двумя детьми, если его супруга беременна, а срок составляет не менее 22 недель.
«Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений, поскольку в период частичной мобилизации и в современных условиях, повышение демографии страны — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас отсрочка полагается многодетным отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.