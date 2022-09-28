В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя детьми

Законопроект, которым предлагается предоставлять отсрочку от мобилизации россиянам, имеющим трех и более детей до 18 лет, внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от КПРФ и направлен спикеру Вячеславу Володину. Документ опубликован 28 сентября в базе нижней палаты парламента.



Поправки предлагается внести в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а конкретно в статью 18, где идет речь о предоставлении отсрочки.

