Военком Забайкалья рассказал об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Принятое решение о праве на отсрочку от военной службы по мобилизации для отцов с тремя детьми до 16 лет отменено Генштабом ВС РФ. Об этом корреспонденту издания «Чита.ру» 13 января рассказал военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — заявил военком.

Также об отмене права на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.