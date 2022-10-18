В Госдуме не поддержали законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с тремя детьми

Депутаты от «Единой России» отказались голосовать за поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Об этом в своём Telegram-канале 18 октября сообщила председатель комитета Госдумы (ГД) по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, «Новые люди»). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали», — рассказала Останина.



Она добавила, что среди тех, кто не голосовал, был глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Свое решение, по ее словам, он обосновал тем, что «есть приказ Генштаба и этого более чем достаточно».



«Законом нам не удалось закрепить освобождение от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей», — отметила Останина. Проект не отозван и уйдет на рассмотрение региональных законодательных собраний.

Согласно действующему законодательству, сейчас отсрочка от мобилизации полагается россиянам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Однако в середине октября несколько депутатов Госдумы заявили о некоем решении Минобороны, согласно которому отсрочку распространили и на отцов с тремя детьми.

