Картаполов назвал военные сборы не служивших старше 30 лет «мечтами генерала Соболева»

Заявления об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России не связаны с реальностью. Об этом 13 января заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
С идеей отправить на военные сборы не служивших в армии или же не имеющих военно-учетной специальности россиян ранее выступил член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он говорил о такой возможности после изменения призывного возраста.
Картаполов в комментарии РБК назвал это «мечтами Виктора Ивановича, которые никоим образом не связаны с реальностью».
Ранее Картаполов заявил, что повышать призывной возраст в России могут начать уже в весенний призыв 2023 года. На первом этапе по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе призыва от 21 года до 30 лет займет от года до трех лет.