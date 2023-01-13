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    Картаполов назвал военные сборы не служивших старше 30 лет «мечтами генерала Соболева»

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    Заявления об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России не связаны с реальностью. Об этом 13 января заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

    С идеей отправить на военные сборы не служивших в армии или же не имеющих военно-учетной специальности россиян ранее выступил член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он говорил о такой возможности после изменения призывного возраста.

    Картаполов в комментарии РБК назвал это «мечтами Виктора Ивановича, которые никоим образом не связаны с реальностью».

    Ранее Картаполов заявил, что повышать призывной возраст в России могут начать уже в весенний призыв 2023 года. На первом этапе по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Полный переход к новой системе призыва от 21 года до 30 лет займет от года до трех лет.

    О необходимости повысить возраст призыва 21 декабря заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед президентом Владимиром Путиным на расширенной ведомственной коллегии. В числе предлагаемых мер также прозвучала идея воссоздания Ленинградского и Московского военных округов и возвращения к принципу дивизионного формирования войск.

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