Картаполов назвал военные сборы не служивших старше 30 лет «мечтами генерала Соболева»

Заявления об отправке на военные сборы не служивших в армии граждан России не связаны с реальностью. Об этом 13 января заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.



С идеей отправить на военные сборы не служивших в армии или же не имеющих военно-учетной специальности россиян ранее выступил член комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он говорил о такой возможности после изменения призывного возраста.



Картаполов в комментарии РБК назвал это «мечтами Виктора Ивановича, которые никоим образом не связаны с реальностью».

