    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    763мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.02eur74.14

    Картаполов: Призывать 30-летних могут начать уже этой весной

    3631
    1 комментарий

    Повышать призывной возраст в России могут начать уже в весенний призыв 2023 года. На первом этапе по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Об этом в интервью 11 января сообщил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько призывников попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.

    Полный переход к новой системе призыва от 21 года до 30 лет займет от года до трех лет.

    О необходимости повысить возраст призыва 21 декабря заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед президентом Владимиром Путиным на расширенной ведомственной коллегии. В числе предлагаемых мер также прозвучали идея воссоздания Ленинградского и Московского военных округов и возвращение к принципу дивизионного формирования войск.

    О том, зачем Шойгу нужны 30-летние срочники, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Весенний призывВоенкоматыПризывной возрастПовышение призывного возраста
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close