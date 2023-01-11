Картаполов: Призывать 30-летних могут начать уже этой весной

Повышать призывной возраст в России могут начать уже в весенний призыв 2023 года. На первом этапе по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Об этом в интервью 11 января сообщил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько призывников попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.
Полный переход к новой системе призыва от 21 года до 30 лет займет от года до трех лет.
О необходимости повысить возраст призыва 21 декабря заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед президентом Владимиром Путиным на расширенной ведомственной коллегии. В числе предлагаемых мер также прозвучали идея воссоздания Ленинградского и Московского военных округов и возвращение к принципу дивизионного формирования войск.
О том, зачем Шойгу нужны 30-летние срочники, читайте в материале «Фонтанки».