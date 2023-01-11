Картаполов: Призывать 30-летних могут начать уже этой весной

Повышать призывной возраст в России могут начать уже в весенний призыв 2023 года. На первом этапе по новой системе будут призывать людей с 18 до 30 лет. Об этом в интервью 11 января сообщил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько призывников попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.



Полный переход к новой системе призыва от 21 года до 30 лет займет от года до трех лет.

