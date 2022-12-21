Увеличение возраста призыва и отказ от реформ Сердюкова. Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Перед тем как сообщить о планах на предстоящий год, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину итоги 2022 года. «В целом все задачи, определенные на 2022 год, Вооруженными Силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%», — сказал генерал армии на расширенной коллегии Минобороны. (Полный текст его выступления можно посмотреть здесь.) Далее он начал говорить о предлагаемых мерах «по укреплению безопасности Российской Федерации». Приводим тезисы министра обороны.

...Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.



Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа.

Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений.

Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.



В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации численностью 80–100 боевых вертолетов.

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.



Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.



В береговых войсках Военно-морского флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек.

Переход на аутсорсинг в 2008–2012 годах привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники. С 2012 года приняты меры по их воссозданию. Специальная военная операция показала необходимость дальнейшего наращивания ремонтно-восстановительных органов в войсках.



В следующем году будут сформированы три ремонтных завода и усилены ремонтные подразделения в войсковом звене.

В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей.

Завершить цифровую трансформацию военкоматов.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

При Вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке.

Приоритетные задачи 2023 года:

Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач.

Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток.

Подготовить и провести маневры войск (сил) «Запад-2023».

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160м.

Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Продолжить работу над другими перспективными образцами.

Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.



Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных Сил и повышение их боевых возможностей.

Подробно итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания Коллегии.

Доклад закончил.

