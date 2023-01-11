Битва за Соледар. Как это отразится на дальнейшем ходе событий

Небольшой городок на северо-востоке Донецкой области стал самым обсуждаемым в СМИ и профильных тг-каналах. Контроль над Соледаром называют серьезным успехом российских сил — первым после оставления Херсона. На фоне этих событий украинский президент Владимир Зеленский принял во Львове лидеров Польши и Литвы, а российский министр обороны Сергей Шойгу повысил генеральский уровень командного состава Объединенной группировки войск.



Хронология Соледара О том, что центр Соледара перешёл под контроль российских сил, которые «ведут зачистку в западной части города», 10 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Речь шла о подразделениях ЧВК «Вагнера».



Позже информацию подтвердил сам создатель частного вооружённого формирования Евгений Пригожин. В Telegram-канале его пресс-службы говорилось, что «вагнеровцы» взяли под контроль всю территорию города, а в его центре образован котел, где ведутся городские бои. Число пленных украинских военных он не назвал, уточнив, что об этом будет сказано впоследствии.



Военно-политический эксперт и советник Пушилина Ян Гагин отмечал, что в Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных. Это, по его словам, приблизительная цифра, которую называют командиры на местах. Среди «брошенных на соледарском направлении» военнослужащих Украины, добавил он, «скорее всего есть раненые и деморализованные». В то же время Евгений Пригожин опроверг слухи о бегстве украинских военнослужащих. «Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», — говорится в сообщении от 10 января.



Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов утром 11 января заявил, что, хотя о полном освобождении города можно будет говорить к концу среды или, максимум, утром в четверг, его уже можно считать взятым.

В ежедневной сводке Минобороны 11 января об освобождении города не сказали. В ведомстве сообщили, что десантники блокировали Соледар с севера и юга, и авиация наносит удары по опорным пунктам в черте города. Это идет вразрез со словами Пригожина, который несколькими часами ранее заявил: «Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».



Телеграм-канал «Рыбарь» (после деанонимизации его создатель Михаил Звинчук вошел в рабочую группу президента по делам мобилизованных и соцподдержки участников боевых действий) опубликовал оперативные данные, актуальные на 15:00 среды, 11 января. Согласно сводке «Рыбаря», на западной окраине города зажато около 400 украинских бойцов. Часть из них сдаётся в плен с обморожением рук и ног. При этом полного российского контроля над Соледаром пока нет. Формирования украинских военных заняли оборону в районе Благодатного и железнодорожной станции Соль, а также в Раздоловке и Весёлом.



Что означает контроль над Соледаром «Освобождение Соледара — крупного узла обороны ВСУ на оперативном направлении — практически завершено. Значительная часть гарнизона выведена в Северск. Падение Соледара вместе с продвижением в Опытном и Клещеевке меняет оперативную обстановку на Бахмутском направлении: бывший Артёмовск будет окружен с юга, востока и севера, а трассу на Часов Яр перережут огнём артиллерии», — пишет «Рыбарь».

По словам Дениса Пушилина, Соледар открывает выход к Славянску и Краматорску. А контроль над Бахмутом (Артемовск) и Северском позволит разрушить линию фронта в ДНР.



Ян Гагин назвал Соледар «ключом к освобождению Донбасса». Переход города под контроль сил РФ, по его мнению, — стратегическая победа.

Что говорят зарубежные СМИ Соледар активно обсуждают в зарубежных медиа. Так, например, британский таблоид Daily Mail называет последние события «самым значительным достижением России с августа», но говорит о серьёзных потерях с обеих сторон.



Британская газета Independent, ссылаясь на пресс-секретаря Восточного военного командования Украины Сергея Череватого, утверждает, что город Россией не контролируется и на данный момент там идут ожесточённые бои. Он сравнивает их со Второй мировой войной.

«Захват Россией Соледара и его огромных соляных шахт будет иметь символическое, военное и коммерческое значение для России», — пишут журналисты издания.

The Guardian, опираясь на данные украинских властей, сообщает, что попытки российских войск захватить Соледар «безуспешны».



Британский Telegraph, в свою очередь, цитирует украинского военного. По его словам, погибших в Соледаре никто не считает. «То, что сегодня было нашим домом, завтра станет домом «Вагнера», — сказал он.

О потерях среди российских военнослужащих пишет и немецкий Spiegel. Журналисты упоминают пресс-секретаря российского президента, который заявлял, что успехи даются очень дорогой ценой, «ценой фантастического героизма» российских бойцов.

Испанская газета Pais пишет, что захват города не обязательно будет означать стратегические изменения. Однако «русские хотят укрепить ось с Соледаром, чтобы атаковать Бахмут и перерезать коммуникации противника».

К чему готовятся Днем 11 января украинский президент Владимир Зеленский (накануне он благодарил своих солдат за стойкость в боях за Соледар) принимал во Львове лидеров Польши и Литвы — Аджея Дуду и Гитанаса Науседу. Поляки намерены передать Украине роту (десять единиц) танков Leopard, а литовцы — системы ПВО. Также Зеленский провел совещание, где обсуждалась ситуация на границе с Белоруссией.

