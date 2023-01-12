Суровикин плюс Герасимов равно... Как армейская кадровая политика стала публичнее некуда

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Поделиться Поделиться





Январские перестановки в системе управления СВО на Украине вызвали череду догадок и гипотез. Что это значит на самом деле, знает, может, человек пять на всю страну. А вот мнений хватило на целый полк военных интернет-аналитиков.



Изучив не один десяток блогов вполне уважаемых экспертов, «Фонтанка» составила собственную — обывательскую — картину мира. Примерно так ее, должно быть, видит большинство наших читателей, интересующихся вопросами СВО. Кто почитывает аналитику лишь изредка, добро пожаловать в мир высших материй.



Если опираться на публикации «знающих людей» и на картинку в телевизоре, может сложиться впечатление, что к январю 2023 года в стране было только три заслуживающих внимания и произнесения вслух своих фамилий военачальников: глава Генштаба Валерий Герасимов, формальный руководитель спецоперации Сергей Суровикин и неформальный руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



Казалось, что каждый из них отвечает за свой фронт работы, и все были на своих местах. Разумеется, иногда проскальзывали не очень понятные праздному читателю вещи. Вроде упорного подчеркивания Пригожиным и близкими ему медиа-ресурсами, что операция на участке фронта в Артемовске и Соледаре проводится силами исключительно его компании. И никакие другие части и соединения в этих боях не участвуют.

Можно было бы задаться вопросом, а как же тяжелая ствольная и реактивная артиллерия — казалось бы, непременно армейская, — которая на протяжении недель утюжила украинские позиции? А как же фронтовая и стратегическая авиация, которой — ну как иначе-то — не может быть в таком большом количестве у частной организации?



Задавать эти вопросы было некому, да, кажется, и незачем. Просто все понимали, что «Вагнер» чувствовал скорый успех и не хотел им делиться ни с кем. Хотя и было, конечно, в этом нечто странное: ведь самый ответственный участок фронта в несколько десятков километров — и на нем вдруг нет ни одного человека из «официальной» российской армии? Ну ладно, мало ли, чего мы не знаем, думалось обывателям, и ленты с новостями листались дальше.



Следующий нарратив опять исходил если не напрямую от Пригожина, то от многочисленных источников, лояльно к нему относящихся. Критика армейского руководства. Причем, не всего подряд.



К Сергею Суровикину этот сегмент медиа-пространства относился подчеркнуто уважительно. На должность командующего Объединенной группировкой войск на Украине его, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ и генерала армии, назначили 8 октября 2022 года. Вот как об этом писали в «КП»: «Со времён Сирии коллеги называют его «генерал Армагеддон». Такое неофициальное прозвище среди сослуживцев он получил за умение действовать нестандартно и жёстко». С июля 2022 года Суровикин занимал пост командующего группировкой «Юг», которая действовала на территории боевых действий на Украине. Про существование должности, на которую генерала поставили в октябре, ранее известно не было.



Через неделю с небольшим Суровикин дал интервью, в котором рассказал о сложной ситуации на херсонском направлении. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — заявил генерал. 9 ноября он предложил министру обороны Сергею Шойгу оставить Херсон (о его взятии в Минобороны сообщили ещё в самом начале боевых действий, 2 марта). Шойгу согласился, после чего Херсон был оставлен.

31 декабря, ещё на посту командующего Объединенной группировкой войск на Украине Суровикин получил от Владимира Путина орден Святого Георгия III степени — за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».



Общий сонм блогеров, включая очень именитых, нарочито подчеркивали: Винить Суровикина в неудачах спецоперации — неуместно. Да, при нем сдали Херсон — но обстановка была такая, и так даже лучше стало. Да, фронт не двигается вперед, но ведь и не отступает. Да, в войсках бардак и не хватает самого необходимого — но так это же до него все началось, а он, наоборот порядок наводит.

Да и вообще тональность критики минобороны за последние пару месяцев в блогосфере — среди экспертов и военных корреспондентов — резко снизилась. Все же большинство из них в своей ежедневной работе тесно связаны с армейскими высокими чинами. И вообще, изменение риторики можно считать не переобуванием в воздухе, а просто вдумчивым изучением ситуации и правильно сделанными выводами.

Еще одним назначением 11 января, которое бы осталось незамеченным, не будь его фигурантом кто-то другой, стало утверждение начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, как утверждают РБК и «Ура.ру», генерал-полковника Александра Лапина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию: «Есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом секретно. Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было».



До ноября 2022 года Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» в ходе боевых действий на территории Украины. И стал, пожалуй, самым часто упоминаемым военным человеком с начала осени.

До снятия Лапина активно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, в том числе за оставление Красного Лимана и прорыв ВСУ в районе одной из линий обороны. «С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович [Пригожин], нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — заявлял глава Чечни.

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин Кадырова критику армейского начальства поддержал, хоть фамилию Лапина в своем комментарии и не называл: «Многие из тех, кто являются так называемыми «кадровыми», не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать. <...> Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться».



Вообще, именно критика Александра Лапина, похоже, открыла в блогосфере малопродуктивный доселе жанр — публичное обоснование ничтожности высшего армейского руководства с фактами, примерами и слайдами. О том какие именно ошибки совершил генерал, почему именно и в чем был не прав в случае с Красным Лиманом и с Изюмом, как надо было, и сколько конкретно оставалось человек в такой-то роте такого-то батальона такого-то полка — исключительно по вине Лапина — писались десятки и даже сотни постов. Его уход на больничный читателям военной аналитики казался более, чем логичным. И тем нелогичнее видится им сейчас — пусть не триумфальное, но все же возвращение в строй. Причем, не в солдатской форме, а все еще с генеральскими погонами.

Новым командующим Объединенной группировкой войск на Украине 11 января стал начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Суровикина назначили его заместителем. Кроме него, замами стали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.



Формальное усиление Герасимова, на протяжении последних месяцев яростно критикуемого авторами многочисленных телеграм-каналов (хотя, казалось, куда уж выше?) тоже может ошарашить завсегдатаев военных блогов. Ведь, если читать их, создается полное ощущение, что глава Генштаба доживает последние дни на своем посту и должен будет радоваться назначениею хотя бы замполитом в отдаленном арктическом гарнизоне. Cписок его прегрешений публично и неоднократно опубликован и утвержден на многочисленных блогерских сетевых курултаях.

Причем, критика, порой переходила из по большей части интеллигентных рассуждений в совсем уже откровенное хамство. Которое, к слову, никто не одергивал.

В конце декабря в телеграм-каналах разлетелось видео с бойцами (с нашивками ЧВК «Вагнер»), которые обращались к Герасимову, не стесняя себя в нецензурных выражениях. В этом ролике бойцы говорили, что им «нечем воевать», и требовали дать им боеприпасы. После публикаций в СМИ начали появляться предположения, что на видео засняты не бойцы ЧВК «Вагнер», а «украинские националисты». Евгений Пригожин это заявление опроверг: «Националистов на том нашумевшем видео нету». Комментарий основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала его пресс-служба: в телеграм-канале выложили две диктофонные записи и видео, где Пригожин здоровается с бойцами.



«Специально, чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. <...> И отдельно парни просили передать, когда доберусь до нормального интернета, что когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны», — заявил во второй записи Пригожин.

Опять же не знакомым с тонкостями высших сфер читателям блогов казалась непонятной суть претензий. С какой вообще стати Герасимов должен обеспечивать частную компанию боеприпасами? При том, тем более, как ее лидер постоянно подчеркивает собственную независимость от армейского начальства. Вопрос о том, а откуда вообще у «вагнеров» берется оружие, включая тяжелую бронетехнику и авиацию, всегда был как бы риторическим. Напрашивалась формула другого военачальника, в последнее время несколько снизившего активность в блогосфере, но не растерявшего харизмы: «Аллах дает». Ну и при чем тут тогда Герасимов?



По итогам всех этих наблюдений напрашивается вывод: перестановки в руководстве СВО — совершенно не случайный процесс и исходит не от хаотичного управления армией, а наоборот, идет извне, от той силы, что находится сверху. Которая слышит и видит все, что болтают в блогосфере, но при этом обладает и набором фактов, знаний и компетенций, недоступных интернет-аналитикам. А раз так, за этими перестановками видится желание не складывать все яйца в одну корзину — это раз, и два — начало какого-то другого, более мощного и значительного движения, о котором мы скоро услышим.

Денис Лебедев, Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

