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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ раскрыло, кто назначен командующим войсками в районе спецоперации

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    Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. Решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве 8 октября.

    Сергей Суровикин
    Сергей СуровикинФото: Минобороны РФ
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    Суровикину 55 лет. Служит в армии с 1983 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. С 31 октября 2017 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

    Участник вооруженного конфликта в Таджикистане, второй чеченской войны и военной операции России в Сирии. Награжден звездой Героя России, орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.

    16 июля 2022 года стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин является командующим группировки «Юг» в ходе СВО на Украине. «Фонтанка» тогда подробно рассказывала о биографиях полководцев.

    Сергей Суровикин
    Сергей СуровикинФото: Минобороны РФ

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