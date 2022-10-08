Минобороны РФ раскрыло, кто назначен командующим войсками в районе спецоперации

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. Решение принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве 8 октября.

Суровикину 55 лет. Служит в армии с 1983 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. С 31 октября 2017 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

Участник вооруженного конфликта в Таджикистане, второй чеченской войны и военной операции России в Сирии. Награжден звездой Героя России, орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.

16 июля 2022 года стало известно, что генерал армии Сергей Суровикин является командующим группировки «Юг» в ходе СВО на Украине. «Фонтанка» тогда подробно рассказывала о биографиях полководцев.