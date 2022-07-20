Генералы украинской операции. Минобороны определилось с командующими группировок

Фото: Скриншот видео Минобороны РФ Поделиться Поделиться





Минобороны назвало фамилии всех командующих группировками, которые действуют на Украине. К интуитивно понятным названиям «Центр», «Юг», «Восток» официально добавился «Запад».

Первыми публично названными командующими группировок 16 июля 2022 года стали генерал армии Сергей Суровикин («Юг») и генерал-полковник Александр Лапин («Центр»). Затем в официальных сообщениях был упомянут генерал-лейтенант Рустам Мурадов («Восток»), и вот 20 июля обнародовано имя генерал-лейтенанта Андрея Сычевого («Запад»).



Из официальной биографии, опубликованной на сайте Минобороны:

Суровикин Сергей Владимирович, 55 лет. Участвовал в вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан, на его счету вторая чеченская война, военная операция в Сирии.

Сергей Суровикин//www.mil.ru Поделиться Поделиться





Родился в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе с золотой медалью. С 1987 года по 1999-й командовал на различных должностях в мотострелковых войсках. После окончания Военной академии Генштаба (2002 год) продолжил службу в мотострелковых дивизиях.



В апреле 2008-го назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, но уже в октябре переведен в Москву на должность начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. Через полтора года — первый заместитель командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, а после реформы 2010 года — первый зам командующего войсками Центрального военного округа.

В 2012 году после краткого по времени руководства рабочей группой по созданию Военной полиции становится первым замом командующего войсками Восточного военного округа, а затем (с сентября 2013-го по октябрь 2017-го) возглавляет войска ВВО. С 31 октября 2017 г. — главнокомандующий Воздушно-космическими силами. За спецоперацию в Сирии ему присвоено звание Героя РФ, также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги». В августе 2021 года присвоено воинское звание «генерал армии».



Из официальной информации, опубликованной на сайте Минобороны, а также госагентством ТАСС:



Лапин Александр Павлович, 58 лет. Принимал участие во второй чеченской войне, в спецоперации в Сирийской Арабской Республике.

Александр Лапин//www.mil.ru Поделиться Поделиться





Родился в Казани. Срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны, после ее окончания поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Лейтенантом командовал танковым взводом и танковой ротой в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота.



После бронетанковой академии командовал танковым батальоном в 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа. Дослужился до командира отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии (Моздок, Северная Осетия). С 2000-го по 2006-й служил в различных должностях в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и в 205-й отдельной мотострелковой бригаде.

После окончания Военной академии Генштаба в 2009 году был назначен заместителем командующего 58-й армией. В 2012 году назначен командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. В 2014 году стал начальником штаба Восточного военного округа (при командующем Суровикине). Тогда же присвоено звание генерал-лейтенанта. В 2017-м — командировка в Сирию, а затем должность начальника Общевойсковой академии ВС РФ. После ухода Суровикина на руководство ВКС становится командующим войсками Центрального военного округа.



Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги», орденом Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 4 июля 2022 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.



Минобороны РФ

Из официальной информации, опубликованной на сайте Минобороны:

Мурадов Рустам Усманович, 49 лет. Первая и вторая чеченские кампании, вторжение боевиков в Дагестан, военная операция России в Сирии, миротворческая миссия РФ в Нагорном Карабахе.

Рустам Мурадов//www.mil.ru Поделиться Поделиться





Родился в Республике Дагестан. С отличием окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ, а также окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до командующего общевойсковой армией.

С 1996-го по 2012 год в различных командных должностях служил: в 242-м гвардейском мотострелковом полку, 17-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. С 2012-го по 2013 год — начальник 473-го Лисичанского окружного учебного центра Центрального военного округа.

После окончания Военной академии Генерального штаба в 2015 году назначен первым заместителем начальника 41-й армии, став впоследствии начальником штаба 41-й армии. В 2017 году — военный советник в Сирии. За сирийскую командировку генерал-майору Мурадову присвоено звание Героя Российской Федерации со вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». После Сирии он становится командующим 2-й гвардейской Краснознамённой армией Центрального военного округа, а в конце 2018 года — заместителем командующего войсками Южного военного округа. С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года был командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.



Помимо звания Героя Российской Федерации награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденами Мужества, орденом «За военные заслуги».



Минобороны РФ

Из официальной информации Минобороны, а также государственных информагентств:

Сычевой Андрей Иванович, 53 года. Участвовал в военной спецоперации в Сирийской Арабской Республике.



Андрей Сычевой//www.mil.ru Поделиться Поделиться





Родился в Краснодарском крае. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. После служил в танковых и мотострелковых частях, где продолжил службу после окончания Общевойсковой академии имени Фрунзе. С 2009-го по 2014 год командовал 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой (Дальневосточный военный округ) и 59-й отдельной мотострелковой бригадой (Восточный военный округ), 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией (Западный военный округ). После Военной академии Генштаба ВС РФ был назначен на должность начальника штаба 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, а с января 2017 года — начальником штаба 8-й Гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, с февраля 2019 года — командующим 8-й армией. Тогда же ему было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.



Минобороны РФ