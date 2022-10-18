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    Боевые действия на Украине

    Суровикин — о ситуации в Херсонской области: Не исключается принятие непростых решений

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    Командующий Объединенными силами ВС РФ в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что НАТО требует от Украины проведения наступательных операций в Херсонской области.

    По его словам, на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Противник наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам, повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС. Все это осложняет жизнь мирных людей. Кроме того, Минобороны имеет сведения о «возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесения массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей».

    В этих условиях российская армия, по его словам, обеспечит безопасный выезд населения области по программе переселения. Дальнейшие планы в отношении Херсона будут зависеть «от складывающейся военно-тактической ситуации».

    «Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений», — сказал он 18 октября в интервью «России 24».

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