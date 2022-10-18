Суровикин — о ситуации в Херсонской области: Не исключается принятие непростых решений

Командующий Объединенными силами ВС РФ в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что НАТО требует от Украины проведения наступательных операций в Херсонской области.

По его словам, на херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Противник наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам, повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС. Все это осложняет жизнь мирных людей. Кроме того, Минобороны имеет сведения о «возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесения массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей».