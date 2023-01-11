Суровикин — заместитель. Объединенная группировка войск в зоне СВО получила нового командующего

Заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин (он руководил группировкой с 8 октября 2022 года), главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

Новые назначения руководства спецоперацией провел 11 января глава Минобороны Сергей Шойгу. Повышение уровня руководства СВО, пояснили в ведомстве, связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.



8 октября 2022 года Сергей Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. 18 октября генерал дал первое интервью, в котором рассказал о сложной ситуации в зоне боевых действий, в том числе и на Херсонском направлении. Тогда он и анонсировал принятие непростых решений. 9 ноября Суровикин предложил Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра и занять там оборонительные рубежи. Таким образом был оставлен город Херсон.

