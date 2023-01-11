    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    4 м/с, южн

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.61eur74.54

    Боевые действия на Украине

    Суровикин — заместитель. Объединенная группировка войск в зоне СВО получила нового командующего

    17997
    обсудить

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Валерий Герасимов и Сергей Суровикин
    Валерий Герасимов и Сергей СуровикинФото: Kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Заместителями Герасимова стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин (он руководил группировкой с 8 октября 2022 года), главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

    Новые назначения руководства спецоперацией провел 11 января глава Минобороны Сергей Шойгу. Повышение уровня руководства СВО, пояснили в ведомстве, связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.

    8 октября 2022 года Сергей Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине. 18 октября генерал дал первое интервью, в котором рассказал о сложной ситуации в зоне боевых действий, в том числе и на Херсонском направлении. Тогда он и анонсировал принятие непростых решений. 9 ноября Суровикин предложил Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра и занять там оборонительные рубежи. Таким образом был оставлен город Херсон.

    31 декабря президент Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

    Валерий Герасимов и Сергей Суровикин
    Валерий Герасимов и Сергей СуровикинФото: Kremlin.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close