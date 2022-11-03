В Кремле высказались о возвращении двухлетней срочной службы в армии

В Кремле заявили, что решающий голос по увеличению срока срочной службы в армии с года до двух принадлежит Минобороны. Таких заявлений от военного ведомства не было. Об этом 3 ноября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[В Кремле] никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — сказал он (цитата по РБК).

Накануне глава комитета Совфеда по обороне Бондарев сообщил о проведении консультаций по двухлетней срочной службе в армии. Также об увеличении срока службы в армии заявил и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

