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    В Кремле высказались о возвращении двухлетней срочной службы в армии

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    В Кремле заявили, что решающий голос по увеличению срока срочной службы в армии с года до двух принадлежит Минобороны. Таких заявлений от военного ведомства не было. Об этом 3 ноября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «[В Кремле] никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — сказал он (цитата по РБК).

    Накануне глава комитета Совфеда по обороне Бондарев сообщил о проведении консультаций по двухлетней срочной службе в армии. Также об увеличении срока службы в армии заявил и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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