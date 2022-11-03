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    «Другого нам не дано». Комитет Совфеда по обороне проведет консультации по двухлетней срочной службе в армии

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    В Совете Федерации проведут консультации о двухлетней службе по призыву. Об этом глава Оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев рассказал 3 ноября РИА Новости.

    По его мнению, инициатива будет поддержана.

    «Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано», — сказал он.

    Накануне стало известно, что в Госдуме задумались об увеличении срока службы в армии до двух лет. В таких условиях подготовка военнослужащих станет более качественной, считает депутат от Крыма Михаил Шеремет.

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