«Другого нам не дано». Комитет Совфеда по обороне проведет консультации по двухлетней срочной службе в армии

В Совете Федерации проведут консультации о двухлетней службе по призыву. Об этом глава Оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев рассказал 3 ноября РИА Новости.
По его мнению, инициатива будет поддержана.
«Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано», — сказал он.
Накануне стало известно, что в Госдуме задумались об увеличении срока службы в армии до двух лет. В таких условиях подготовка военнослужащих станет более качественной, считает депутат от Крыма Михаил Шеремет.